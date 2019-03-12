Прокуроры не могут быть быстрее журналистов, – Луценко о расследовании в "оборонке"

Дело о хищении средств в "Укроборонпроме" является одним из 480 производств по этой теме, которые есть в прокуратуре. В 2016 году военная прокуратура в пределах своих компетенций зарегистрировала это дело.

Весь 2018 год проходила налоговая проверка по делу, а за несколько дней до ее завершения журналист Денис Бигус получил в распоряжение информацию с середины 2017 года. Об этом на брифинге в ЦИК рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Это – одно из 480 уголовных производств относительно концерна "Укроборонпром". И это то, которое успешно расследуется. Суды направили нам 111 обвинительных актов, а осуждено уже 77 должностных лиц, в том числе 4 бывших директоров концерна. Информация господина Бигуса появилась лишь на финальном этапе нашего расследования. Прокуроры никогда не могут быть быстрее журналистов,

– подчеркнул Луценко.

Отметим, что до заявления Луценко спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил: в ГПУ расследуется только одно производство относительно "Укроборонпрома".

Коментар Генпрокурора Юрія Луценка щодо чергової серії журналістських розслідувань щодо розкрадань в «Укроборонпромі» Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 12 березня 2019 р.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования