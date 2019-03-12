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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Прокурори не можуть бути швидшими за журналістів, – Луценко про розслідування в "оборонці"

      167 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 канал

      Справа про розкрадання коштів в "Укроборонпромі" є одним із 480 проваджень за цією темою, які є в прокуратурі. У 2016 році військова прокуратура в межах своїх компетенцій зареєструвала цю справу.

      Увесь 2018 рік відбувалася податкова перевірка у справі, а за декілька днів до її завершення журналіст Денис Бігус отримав у розпорядження інформацію з середини 2017 року. Про це на брифінгу в ЦВК розповів генеральний прокурор Юрій Луценко.

      Читайте також: Корупційний скандал в "Укроборонпромі": в СБУ відреагували на резонансне розслідування

      Це – одне з 480 кримінальних проваджень щодо концерну "Укроборонпром". І це те, яке успішно розслідується. Суди направили нам 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 посадових осіб, у тому числі 4 колишніх директорів концерну. Інформація пана Бігуса з’явилася лише на фінальному етапі нашого розслідування. Прокурори ніколи не можуть бути швидшими за журналістів,
      – наголосив Луценко.

      Зазначимо, що до заяви Луценка речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив: в ГПУ розслідується лише одне провадження щодо "Укроборонпрому".

      Коментар Генпрокурора Юрія Луценка щодо чергової серії журналістських розслідувань щодо розкрадань в «Укроборонпромі»

      Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 12 березня 2019 р.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування

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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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