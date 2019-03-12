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      Хакер Бігус і зламані диски Луценка: реакція соцмереж на скандальну заяву генпрокурора

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      Соцмережі сміються із заяви Луценка про Бігуса-хакера
      Соцмережі сміються із заяви Луценка про Бігуса-хакера / Фото із соцмереж

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста-розслідувача Дениса Бігуса у хакерстві. Він заявив, що той "зламав коди дисків", аби отримати доступ до матеріалів у справі про розкрадання "Укроборонпрому".

      Луценко вважає, що Бігус зламав диск, на якому містилися матеріали резонансної справи. Про це генпрокурор заявив, відповідаючи журналістам на звинувачення на адресу ГПУ щодо затягування прокуратурою відповідних розслідувань.

      Читайте також: Прокурори не можуть бути швидшими за журналістів, – Луценко про розслідування в "оборонці"

      Звинувачення у тому, що Генпрокуратура довго діяла, відкидаю. У мене паралельне питання: чому пан Бігус чекав з публікацією розслідування від минулого року? Йому треба було зламати коди диску,
      – сказав Луценко.

      Заява Луценка про Бігуса-хакера неабияк розсмішила користувачів соцмереж. Вони жартують про раніше невідомі вміння журналіста. Пропонуємо вам переглянути підбірку народної творчості щодо цієї теми.

      Луценко Бігус соцмережі коди диски
      Бігус Луценко журналісти розслідування диски коди соцмережі
      Луценко журналісти диски коди Бігус розслідування соцмережі

      Бігус Луценко журналісти розслідування диски коди соцмережі
       

       

       

      Бігус соцмережі журналісти

       

       

       

      На такі звинувачення Луценка відреагував і сам Денис Бігус. 

      Зазначимо, що idkfa – це спеціальний код, який використовують геймери у грі Doom і Doom2. Цей код дає гравцю всі ключі і доступ до зброї та спорядження у грі.

      blog_ava
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      Теги: Журналісти Курйозні новини Корупційні схеми в Укроборонпромі Юрій Луценко Меми
      Джерело: 24 Канал
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