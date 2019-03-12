Хакер Бігус і зламані диски Луценка: реакція соцмереж на скандальну заяву генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста-розслідувача Дениса Бігуса у хакерстві. Він заявив, що той "зламав коди дисків", аби отримати доступ до матеріалів у справі про розкрадання "Укроборонпрому".

Луценко вважає, що Бігус зламав диск, на якому містилися матеріали резонансної справи. Про це генпрокурор заявив, відповідаючи журналістам на звинувачення на адресу ГПУ щодо затягування прокуратурою відповідних розслідувань.

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Звинувачення у тому, що Генпрокуратура довго діяла, відкидаю. У мене паралельне питання: чому пан Бігус чекав з публікацією розслідування від минулого року? Йому треба було зламати коди диску,

– сказав Луценко.

Заява Луценка про Бігуса-хакера неабияк розсмішила користувачів соцмереж. Вони жартують про раніше невідомі вміння журналіста. Пропонуємо вам переглянути підбірку народної творчості щодо цієї теми.













Бігус пройшов gta vice city з кодами — президент твого вулика (@Viktor_Honey) 12 марта 2019 г.

Бигус ломиком взломал диск очень жестко! — Igor (@Igor74231280) 12 марта 2019 г.

- Пане генпрокурор, чому так повільно просувалося слідство, прямо скажемо зливалося?

- Ми думали, що Бігус не може зламати коди дисків. — ФОП А.Ходза (@antonohaio) 12 марта 2019 г.

Бігус взламує пароль Луценка:

>>username: lutsenko

>>password: ira3000

>>!!! ACCESS DENIED!!!

>>username: lutsenko

>>password: irka3000

>>!!! ACCESS ALLOWED!!!

>> — Khatsanovsky (@khatsanovsky) 12 марта 2019 г.

На такі звинувачення Луценка відреагував і сам Денис Бігус.

Зазначимо, що idkfa – це спеціальний код, який використовують геймери у грі Doom і Doom2. Цей код дає гравцю всі ключі і доступ до зброї та спорядження у грі.