Российские хакеры взломали украинские каналы и транслировали парад в Москве
Источник:"Детектор медиа"
Вражеские киберпреступники взломали спутниковый эфир каналов групп StarLight Media и "Интер". Хакерскую атаку осуществили для того, чтобы запустить трансляцию парада в Москве на украинскую аудиторию.
Вражеская пропаганда довольно предсказуемо сунула нос в украинские медиа со своим парадом на Красной площади. Поэтому они атаковали транспондер Astra, где вещают украинские телеканалы, чтобы транслировать свой парад на всю Украину.
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Российский парад влез на украинские каналы
В сети, в частности, и телеграм-каналах, появляется все больше видео с вражеским парадом на украинских экранах. Россияне подменили сигнал каналов на свое "победобесие". Информацию о хакерской атаке подтвердили и в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
По данным издания, известно, что украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением хакерской атаки.
Что известно о кибервойне с российским агрессором
- Россияне не впервые "ломают" спутниковое украинское телевидение для того, чтобы транслировать свою пропаганду. 17 апреля 2024 года во время атаки на спутниковое телевидение временно были остановлены трансляции 39 украинских каналов.
- Украинские спецслужбы разоблачают киберпреступников, работающих на Россию и на территории Украины. 30 апреля 2024 года они задержали хакеров, которые создавали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб.
- Впрочем, украинские киберспециалисты не только отражают российские нападения, но и сами осуществляют мощные атаки. В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки осуществили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".
- Украинские хакеры атаковали инфраструктуру российского "Москолектора". Киберспециалисты полностью заблокировали его работу. Уничтожили 70 серверов и не менее 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты). Это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.