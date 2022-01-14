Хакерская атака на Украину: Германия готова предоставить помощь

14 января 2022 , 16:31
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Источник:

Укрінформ

Украинские правительственные сайты 14 января подверглись масштабной хакерской атаке. В Германии заявили о готовности оказать помощь для преодоления ее последствий.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Сейчас немецкие специалисты проверяют, каким образом можно помочь Украине.

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По словам главы МИД Германии, правительство страны осуждает серьезную хакерскую атаку, которая коснулась многих центральных правительственных структур.

Как близкий партнер Украины мы, конечно, готовы поддержать ее во время этой тяжелой киберкризиса,
– подчеркнул дипломат.

Обратите внимание! В Службе безопасности Украины заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

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Автор: Тетяна Кійовська