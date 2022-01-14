Хакерская атака на Украину: Германия готова предоставить помощь

Украинские правительственные сайты 14 января подверглись масштабной хакерской атаке. В Германии заявили о готовности оказать помощь для преодоления ее последствий.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Сейчас немецкие специалисты проверяют, каким образом можно помочь Украине.

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По словам главы МИД Германии, правительство страны осуждает серьезную хакерскую атаку, которая коснулась многих центральных правительственных структур.

Как близкий партнер Украины мы, конечно, готовы поддержать ее во время этой тяжелой киберкризиса,

– подчеркнул дипломат.

В Службе безопасности Украины заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

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Хакерская атака на Украину: что известно

В Украине ночью 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, это коснулось ресурсов Минобразования, ГСЧС, Кабмина, Министерства аграрной политики, сайта судебной власти Украины, МИД и "Дия".

На всех сайтах после атаки было антиукраинское сообщение на трех языках: украинском, русском и польском. Однако в Польше заявили, что носители языка так не общаются.

В Евросоюзе осудили глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине. Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе планируют помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.

В Центре информационной безопасности сообщили, что, вероятно, атаку осуществила Россия.

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