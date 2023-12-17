Красиво "поздравили" россиян с праздником: украинские хакеры поразили 15 важных сайтов врага
Источник:СтратКом ВСУ
Под хакерской атакой оказались сайты компаний. Эти фирмы помогают российской оккупационной армии с обеспечением.
В это воскресенье, 15 декабря, жители страны-агрессорки празднуют день российских ракетных войск стратегического назначения. По этому поводу украинские специалисты "потролили" оккупантов.
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Что известно о кибероперации
В СтратКоме ВСУ отметили, что наши военные киберы продолжают свои операции.
Ко дню российских ракетных войск стратегического назначения поражены 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, участвующей в инженерном обеспечении войск России (изготовление зданий и снабжение древесины),
– объяснили в ВСУ.
Кроме этого наши специалисты отдаленно проникли в теплосеть города Чебоксары. Они провели дефейс сайта (заменили страницу поставщика коммунальных услуг).
Киберактивисты оставили на сайте открытку, на которой изображена разрушенная столица страны-агрессоры.
Целятся в НАТО, а попадут в Москву,
– говорится в сообщении.
В этой открытке хакеры напомнили жителям России, что их страна в 2023 году провела неудачные испытания баллистического вооружения. Речь идет о сбившихся с курса ракетах "Ярс" и "Булава".
Так выглядит теперь один из российских сайтов / Фото СтратКома ВСУ
Другие успехи украинских киберактивистов
- Напомним, что наши киберы взломали сайт министерства труда и соцзащиты государства-террориста. Эта операция помогла провести СБУ.
- Хакеры получили личные данные российских солдат и членов созданных Кремлем оккупационных администраций. Также они нашли справки по количеству протезирования у захватчиков и другие данные.
- Напомним, в День Независимости Украины киберы включили наш гимн в России. Хакеры его транслировали жителям страны-агрессорки через камеры видеонаблюдения, в которых были динамики.
- Как сообщалось ранее, украинские хакеры сломали реестр недвижимости Москвы и передали всю информацию Силам обороны. Затем они уничтожили инфраструктуру и базу данных сайта московского городского бюро технической инвентаризации.