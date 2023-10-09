Для этого есть политические причины: почему война в Израиле будет долгой
Практически сразу после атаки ХАМАС на Израиль местные чиновники заявили, что готовы нанести боевикам большое поражение, даже если это существенно усложнит ведение войны. И хотя на 9 октября военным удалось вернуть под свой контроль все предварительно занятые ХАМАС территории, похоже, что Тель-Авив не собирается на этом останавливаться.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Максим Яли. По его словам, правительство и военные Израиля посылают недвусмысленные сигналы о подготовке к наземной операции в Секторе Газа.
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Израиль готовит "долгую и тяжелую войну"
Достоверность того, что Израиль начнет наземную операцию, достаточно высока. Правительство объявило, что намерено "уничтожить всех террористов", а ударами с воздуха это сделать невозможно.
О том, что Израиль готовится масштабировать конфликт, свидетельствуют заявления военно-политического руководства об "изменении ситуации в Секторе Газа на предстоящие 50 лет", а также призыв израильского премьера к гражданским покинуть территорию Сектора.
Максим Яли о возможной наземной операции в Секторе Газа: смотрите видео
Также наглядным подтверждением серьезности планов Тель-Авива является введение правительством военного положения, которое передает принятие ключевых решений в руки военным.
"Существуют свидетельства, что израильская армия уже готовятся к проведению операции в Секторе Газа. Также она проводят мобилизацию резервистов, что свидетельствует о решительных планах Израиля на длительную войну", – убежден Яли.
Почему Нетаньяху пойдет на интервенцию в Сектор Газа
Вероятно, наземная операция в Секторе Газы также означает установление тотального контроля над регионом. И на это есть веские политические причины.
Террористические атаки продемонстрировали неготовность израильской армии и разведки предусмотреть эти события. И обвинять в этом будут не только военные, но и политики.Обратите внимание! Во время нападения на Израиль боевики прибегали к насилию против гражданских, в частности – на музыкальном фестивале в эпицентре нападения. По предварительным данным, от рук боевиков там погибли около 260 человек.
Примечательно, что в 2021 году именно после израильской операции в Секторе Газы Нетаньяху был вынужден уйти в отставку (хотя главным фактором в этом стали обвинения в коррупции). Правда, в конце 2022 политик вернул себе премьерское кресло, выиграв выборы и создав коалицию с более правыми партиями.
Нет сомнений, что из-за неподготовленности к атаке ХАМАС он испытывает сокрушительную критику. Соответственно, без тотальной победы над палестинскими боевиками удержаться в кресле Нетаньяху будет крайне тяжело,
– отметил эксперт по международной политике.
Противостояние между Сектором Газа и Израилем.
- Израиль занял территории сектора Газа по итогам войны Судного дня и удерживал их до 1994 года, когда были заключены соглашения в Осло. Они стали возможны после четырех лет палестинской интифады.
- После этого палестинская автономия долгое время имела самоуправление. Однако с началом второй интифады в 2000 году Израиль реоккупировал территорию Сектора, правда, согласившись вывести свои войска оттуда в 2005 году.
- Однако вскоре после лет кровавого конфликта власть в Секторе Газа захватил ХАМАС, который придерживался более радикальных взглядов, чем предыдущее руководство. Поэтому уже в 2008 году война вспыхнула вновь.
- С приходом ХАМАС к власти Израиль начал блокаду сектора Газа, из-за чего уровень жизни в регионе существенно упал. В то же время в ответ на обстрелы территории Израиля самодельными палестинскими ракетами Тель-Авив наносил крайне мощные удары по Сектору, в результате которых погибли около тысячи палестинцев.
- В течение следующих нескольких лет противостояние неоднократно вспыхивало с разной интенсивностью, последний – в 2021 году. Нынешнюю войну между Сектором Газы и Израилем уже называют самой масштабной со времен захвата ХАМАС власти в регионе.