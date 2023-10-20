ХАМАС якобы освободил двух заложниц: это мать и дочь из США

Ранее Израиль сообщал, что в плену боевиков ХАМАС находятся 199 заложников. По данным СМИ, палестинские террористы уже освободили двух иностранцев.

Террористы ХАМАС могли освободить двух заложниц – гражданок США.

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Первые освобожденные пленные

По данным СМИ, боевики отпустили из плена двух женщин. Речь идет о гражданках США – матери и ее дочери. Израильские власти якобы сообщили их семье, что те едут домой.

Известно, что женщин должны были передать Международному Красному Кресту в Газе перед их переправкой в Израиль через Египет.

В ХАМАСе заявили, что отпускают заложников якобы по "гуманитарным соображениям", поскольку у матери плохое здоровье.

Спикер ХАМАС Абу Обайда отметил, что это решение приняли, "чтобы доказать американскому народу и миру, что заявление Байдена является фальшивым и безосновательным".

Вероятно, речь идет об обращении президента США к нации, где он "прошелся" по ХАМАСу, который, по его словам, не представляет арабов, а использует невинных людей как живой щит.

Пока ни Белый дом, ни Израиль еще не комментировали достоверность этой информации.

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