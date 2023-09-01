Стоимость одного меньше 100 долларов: на что способны "картонные" дроны от Австралии

Австралийская компания SYPAQ передала Украине дроны Corvo PPDS. Их еще называют "картонными". Эти птички остаются невидимыми для ПВО противника, ведь радиоволны хуже взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлом.

Аббревиатура PPDS расшифровывается как чёткая доставка грузов. Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что эти дроны поставляет не Австралия как государство, а австралийское предприятие, не имеющее никаких обязательств перед Евросоюзом или США.

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Характеристика PPDS дронов

Украинские бойцы кладут в картонный беспилотник минометную мину калибром 60 миллиметров и доставляют к объекту поражения. Дальность составляет 60 – 120 километров в зависимости от перегрузки.

Эти дроны действительно очень простые,

– отметил эксперт по авиации.

Говорят, что PPDS дроны изготовлены из картона, но австралийцы говорят, что это не картон, а тонкий листовой пенопласт. Они поставляются в виде пакетов, размер которых 76 – 51 – 4,5 сантиметра.

Это две коробки пиццы. Примитивнее некуда,

– подчеркнул Романенко.

Беспилотник собирается прямо на позиции с помощью клея, а крыло на него крепится двумя резинками. Также есть электромоторчик, батарейка и самая простая система GPS, задача которой довести дрон до определенного места. После приземления дрон выбрасывается, а батарейка, система наводки и электродвигатель устанавливаются на другой.

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Дрон "Шахед" стоит около 10 – 20 тысяч долларов, в то же время стоимость "картонного" дрона меньше 100 долларов. В Украину уже поставлено 60 партий этих БПЛА. Они крайне дешевые, не налагают на нас никаких обязательств и мы можем их использовать в любом случае.

Как заметил эксперт по авиации, бить по российским аэродромам этими дронами возможно, но вряд ли они расположены так близко, иначе их бы расстреливала наша артиллерия.

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