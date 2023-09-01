Стоимость одного меньше 100 долларов: на что способны "картонные" дроны от Австралии
Австралийская компания SYPAQ передала Украине дроны Corvo PPDS. Их еще называют "картонными". Эти птички остаются невидимыми для ПВО противника, ведь радиоволны хуже взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлом.
Аббревиатура PPDS расшифровывается как чёткая доставка грузов. Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что эти дроны поставляет не Австралия как государство, а австралийское предприятие, не имеющее никаких обязательств перед Евросоюзом или США.
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Характеристика PPDS дронов
Украинские бойцы кладут в картонный беспилотник минометную мину калибром 60 миллиметров и доставляют к объекту поражения. Дальность составляет 60 – 120 километров в зависимости от перегрузки.
Эти дроны действительно очень простые,
– отметил эксперт по авиации.
Говорят, что PPDS дроны изготовлены из картона, но австралийцы говорят, что это не картон, а тонкий листовой пенопласт. Они поставляются в виде пакетов, размер которых 76 – 51 – 4,5 сантиметра.
Это две коробки пиццы. Примитивнее некуда,
– подчеркнул Романенко.
Беспилотник собирается прямо на позиции с помощью клея, а крыло на него крепится двумя резинками. Также есть электромоторчик, батарейка и самая простая система GPS, задача которой довести дрон до определенного места. После приземления дрон выбрасывается, а батарейка, система наводки и электродвигатель устанавливаются на другой.
Какая ключевая особенность "картонных" австралийских дронов: смотрите видео
Дрон "Шахед" стоит около 10 – 20 тысяч долларов, в то же время стоимость "картонного" дрона меньше 100 долларов. В Украину уже поставлено 60 партий этих БПЛА. Они крайне дешевые, не налагают на нас никаких обязательств и мы можем их использовать в любом случае.
Как заметил эксперт по авиации, бить по российским аэродромам этими дронами возможно, но вряд ли они расположены так близко, иначе их бы расстреливала наша артиллерия.
Как дроны помогают украинским военным
- Министерство цифровой трансформации отправило на фронт более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем. Инновационные украинские разработки помогут военным отдаленно вести бой и, что самое главное, спасать жизнь.
- Украина начала эксплуатировать дрон собственного производства "Большой Бандерик". У него уже есть первые успехи на поле боя. Украинский беспилотник успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЕБ-оборудования, которое было на полигоне.
- Недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал об еще одной уникальной украинской разработке – морских надводных дронах "Морской малыш". Эти "малыши" уже совершили атаку на Крымский мост и несколько российских судов.