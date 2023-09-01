Абревіатура PPDS розшифровується як точна доставка вантажів. Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що ці дрони постачає не Австралія як держава, а австралійське підприємство, яке не має жодних зобов'язань перед Євросоюзом чи США.

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Характеристика PPDS дронів

Українські бійці кладуть у "картонний" безпілотник мінометну міну калібром 60 міліметрів й доставляють до об'єкту ураження. Дальність становить 60 – 120 кілометрів залежно від навантаження.

Ці дрони дійсно дуже прості,

– зазначив експерт з авіації.

Кажуть, що PPDS дрони виготовлені з картону, але австралійці говорять, що це все ж таки не картон, а тонкий листовий пінопласт. Вони постачаються у вигляді пакетів, розмір яких 76 – 51 – 4,5 сантиметри.

Це дві коробки піци. Примітивніше нікуди,

– наголосив Романенко.

Безпілотник збирається прямо на позиції за допомогою клею, а крило на нього кріпиться двома резинками. Також є електромоторчик, батарейка і найпростіша система GPS, завдання якої довести дрон до визначеного місця. Після приземлення дрон викидається, а батарейка, система наведення й електродвигун встановлюються на інший.

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Дрон "Шахед" коштує близько 10 – 20 тисяч доларів, водночас вартість "картонного" дрону менше ніж 100 доларів. В Україну вже поставлено 60 партій цих БпЛА. Вони вкрай дешеві, не накладають на нас жодних зобов'язань і ми можемо їх використовувати будь-як.

Як зауважив експерт з авіації, бити по російських аеродромах цими дронами можливо, але навряд чи вони розташовані так близько, бо інакше їх би розстрілювала наша артилерія.

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