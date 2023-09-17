В оккупированном Харцызске продолжается мощный пожар: слышны звуки детонации

Во временно оккупированном Харцызске на Донетчине заметили мощный пожар. Предварительно, там раздаются взрывы, похожие на детонацию вражеских боеприпасов.

Было ли попадание во вражеский состав боеприпасов – выясняется. Об этом сообщает 24 Канал.

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В Харцызске – сильный пожар

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в городе начался мощный пожар. В то же время, там раздаются звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Поэтому, вероятно, было попадание у российских террористов.



Пожар в Харцызске / фото из соцсетей



Последствия пожара / фото из соцсетей

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Детонация российских боеприпасов: последние новости

Напомним, что ранее советник городского головы Мариуполя показал кадры после взрывов во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. там у россиян взрывался очередной склад с боеприпасами.

На временно оккупированных территориях тоже было неспокойно. О громких взрывах сообщали в Донецке.

Отмечалось, что было попадание в состав боеприпасов во временно оккупированном Донецке. На обнародованном видео можно услышать раздающиеся один за другим взрывы.

Кроме того, на военном полигоне россиян в оккупированном Крыму также была детонация боеприпасов. "Хлопок" на полигоне произошел еще ночью 19 июля, а детонация длилась более суток.

13 апреля 2014 года Харцызск оказался под контролем пророссийских террористических формирований.