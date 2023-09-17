В оккупированном Харцызске продолжается мощный пожар: слышны звуки детонации

17 сентября 2023, 07:32
Читати новину українською

Во временно оккупированном Харцызске на Донетчине заметили мощный пожар. Предварительно, там раздаются взрывы, похожие на детонацию вражеских боеприпасов.

Было ли попадание во вражеский состав боеприпасов – выясняется. Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В Старом Крыму уничтожен вражеский состав боеприпасов: яркое видео детонации

В Харцызске – сильный пожар

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в городе начался мощный пожар. В то же время, там раздаются звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Поэтому, вероятно, было попадание у российских террористов.


Пожар в Харцызске / фото из соцсетей


Последствия пожара / фото из соцсетей

Важно! 13 апреля 2014 года Харцызск оказался под контролем пророссийских террористических формирований.

В Харцызске – большой пожар: смотрите видео

Детонация российских боеприпасов: последние новости

Автор: Софія Ропан