В оккупированном Харцызске продолжается мощный пожар: слышны звуки детонации
17 сентября 2023, 07:32Читати новину українською
Во временно оккупированном Харцызске на Донетчине заметили мощный пожар. Предварительно, там раздаются взрывы, похожие на детонацию вражеских боеприпасов.
Было ли попадание во вражеский состав боеприпасов – выясняется. Об этом сообщает 24 Канал.
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В Харцызске – сильный пожар
На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в городе начался мощный пожар. В то же время, там раздаются звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Поэтому, вероятно, было попадание у российских террористов.
Пожар в Харцызске / фото из соцсетей
Последствия пожара / фото из соцсетей
В Харцызске – большой пожар: смотрите видео
Детонация российских боеприпасов: последние новости
- Напомним, что ранее советник городского головы Мариуполя показал кадры после взрывов во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. там у россиян взрывался очередной склад с боеприпасами.
- На временно оккупированных территориях тоже было неспокойно. О громких взрывах сообщали в Донецке.
- Отмечалось, что было попадание в состав боеприпасов во временно оккупированном Донецке. На обнародованном видео можно услышать раздающиеся один за другим взрывы.
- Кроме того, на военном полигоне россиян в оккупированном Крыму также была детонация боеприпасов. "Хлопок" на полигоне произошел еще ночью 19 июля, а детонация длилась более суток.