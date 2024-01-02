Россияне атаковали Харьков ракетами: в городе выросло количество пострадавших, погибла женщина

Россияне утром 2 января массово обстреляли город Харьков. В городе в результате вражеской атаки уже есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Это количество продолжает расти, поскольку сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, которые оказывают помощь ранившимся людям. Все, что известно о пострадавших в Харькове после ракетной атаки – читайте в материале 24 Канала.

К теме Повреждены дома, пожары и пострадавшие: оккупанты нанесли 4 удара по Харькову

Сколько человек получили ранения в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков. В частности это произошло в Шевченковском районе города.

41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову,

– написал он о количестве пострадавших по состоянию на 9:25.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть одна погибшая женщина. Данные о ней устанавливаются.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.

Синегубов также отметил, что в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура. Также есть возгорание автомобилей.

Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется. Ведь спасательные службы продолжают осмотр мест ударов.

Что известно об атаке Харькова

В Харькове 2 января около 7 часов 30 минут прогремели мощные взрывы. Уже в 7 часов 38 минут в городе раздался второй взрыв.

Ориентировочно в 7 часов 41 минута в городе раздался третий взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Харьковский мэр Игорь Терехов заявлял, что город находился под массированным ракетным ударом. Впоследствии Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

В конце концов Олег Синегубов рассказал, что в городе прогремели 4 взрыва. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей, а также возникли пожары. Он подчеркнул, что соответствующие службы уже работают на месте прилета и помогают пострадавшим.