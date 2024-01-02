Россияне атаковали Харьков ракетами: в городе выросло количество пострадавших, погибла женщина

2 января 2024, 09:30
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Россияне утром 2 января массово обстреляли город Харьков. В городе в результате вражеской атаки уже есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Это количество продолжает расти, поскольку сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, которые оказывают помощь ранившимся людям. Все, что известно о пострадавших в Харькове после ракетной атаки – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько человек получили ранения в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков. В частности это произошло в Шевченковском районе города.

41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову,
написал он о количестве пострадавших по состоянию на 9:25.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть одна погибшая женщина. Данные о ней устанавливаются.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.

Синегубов также отметил, что в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура. Также есть возгорание автомобилей.

Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется. Ведь спасательные службы продолжают осмотр мест ударов.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке Харькова

  • В Харькове 2 января около 7 часов 30 минут прогремели мощные взрывы. Уже в 7 часов 38 минут в городе раздался второй взрыв.
  • Ориентировочно в 7 часов 41 минута в городе раздался третий взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
  • Харьковский мэр Игорь Терехов заявлял, что город находился под массированным ракетным ударом. Впоследствии Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
  • В конце концов Олег Синегубов рассказал, что в городе прогремели 4 взрыва. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей, а также возникли пожары. Он подчеркнул, что соответствующие службы уже работают на месте прилета и помогают пострадавшим.

Автор: Владислав Кравцов