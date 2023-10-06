Харьков – несокрушимый: у места обстрела работает кондитерская без окон, люди угощают ГСЧС

Утром 6 октября российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Недалеко от места обстрела возобновила работу пекарня-кондитерская.

Соответствующее видео обнародовали в сети, пишет 24 Канал. В заведении рассказали, что получают много запросов угостить спасателей.

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"Много запросов угостить работников ГСЧС"

Кондитерская "Крендель" утром 6 октября открыла дверь на площади Поэзии в Харькове.

Харьков – несокрушимый,

– подчеркнул автор видео.

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Как работает кондитерская в Харькове: смотрите видео

В пекарне-кондитерской заметили, что харьковчане с большой скоростью начали флешмоб.

Поддержать нас и зайти в искалеченный ****** (россиянами – 24 Канал) "Крендель" за кофе, за что искренне благодарим! Еще и получаем много запросов угостить работников ГСЧС за свой счет нашим кофе и пирожными,

– отметили на странице заведения.

В кондитерской добавили, что сейчас им сложно это воспроизвести, поэтому предлагают лично зайти и угостить спасателей. Также поблагодарили несокрушимых харьковчан. Добавили, что работают, чинят, ремонтируют и скоро будет как раньше.

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