Харьков впервые атаковали FPV-дроном на базе РПГ

Российская армия не прекращает атаковать Харьков каждый день. На этот раз враг впервые обстрелял город FPV-дроном на базе ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

К теме Россия хочет запускать по Украине 1000 дронов в сутки: реально ли столько изготавливать

Что означает новая атака по Харькову для обороны города

Игорь Терехов рассказал, что впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.

Это новая, еще более коварная угроза, что свидетельствует о попытке найти "уязвимые места" в обороне города,

– подчеркнул городской голова.

Чиновник также уточнил, что в целом за прошедшую неделю по Харькову было 7 попаданий. Вследствие этого пострадали 11 человек, среди них – ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму.

Тогда обошлось без погибших.

"Разрушения, по-прежнему, коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", – заметил Терехов.

К слову, ночью 26 мая российская армия атаковала пригород Харькова дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки на территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.