Оставил трех детей, чтобы защитить город: в Харькове почтили память жертв ракетного удара
В Харькове 1 марта почтили память жертв ракетного удара по Харьковской ОВА. Два года назад Россия смертельно атаковала ракетами центр города, в результате чего погибло более 40 человек.
Среди погибших в результате удара по администрации были теробороновцы и волонтеры, которые приходили строить фортификации и помогать всем, чем могли. Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко среди них и Богдан Бидило, который в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны, чтобы защищать Харьков.
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В Харькове почтили память жертв ракетной атаки
Отец погибшего Вячеслав Бидило рассказал, что его сын еще 26 февраля 2022 года решил, что пойдет защищать город. Дома у него оставалась жена и трое детей.
9 мая я пошел воевать по повестке. Год провоевал, освобождал Харьковскую область, Соледар. Меня уволили по возрасту, может дальше продолжу. Я считаю, что не зря это все, и чтобы это так и было – мы обязательно победим оккупантов, которые пришли уничтожить Украину и украинцев,
– подчеркнул отец погибшего.
В результате циничной атаки по администрации в Харькове погибло 44 человека. Тела погибших доставали из-под завалов более месяца, потому что разрушения были страшными – были разбиты все этажи здания от подвала и до крыши.
В Харькове почтили память погибших в результате циничной атаки россиян / Скриншот с видео
Друзья и собратья погибших 1 марта пришли к зданию Харьковской ОВА, возложили цветы и зажгли лампадки, чтобы почтить память погибших в результате обстрела. Близкие погибших просят помнить тех, чью жизнь забрала Россия.
Россия атаковала Харьковскую область дронами: главное
- Ночью 2 марта Россия атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". В частности, под ударом оказалась Харьковская область.
- В селе Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковщины, вражеский беспилотник попал в дом одного из жителей. К сожалению, мужчина погиб.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку оккупантов. Он отметил, что нам нужно больше систем противовоздушной обороны и ракет, чтобы сохранить жизнь украинцев.