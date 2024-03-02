Оставил трех детей, чтобы защитить город: в Харькове почтили память жертв ракетного удара

В Харькове 1 марта почтили память жертв ракетного удара по Харьковской ОВА. Два года назад Россия смертельно атаковала ракетами центр города, в результате чего погибло более 40 человек.

Среди погибших в результате удара по администрации были теробороновцы и волонтеры, которые приходили строить фортификации и помогать всем, чем могли. Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко среди них и Богдан Бидило, который в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны, чтобы защищать Харьков.

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В Харькове почтили память жертв ракетной атаки

Отец погибшего Вячеслав Бидило рассказал, что его сын еще 26 февраля 2022 года решил, что пойдет защищать город. Дома у него оставалась жена и трое детей.

9 мая я пошел воевать по повестке. Год провоевал, освобождал Харьковскую область, Соледар. Меня уволили по возрасту, может дальше продолжу. Я считаю, что не зря это все, и чтобы это так и было – мы обязательно победим оккупантов, которые пришли уничтожить Украину и украинцев,

– подчеркнул отец погибшего.

В результате циничной атаки по администрации в Харькове погибло 44 человека. Тела погибших доставали из-под завалов более месяца, потому что разрушения были страшными – были разбиты все этажи здания от подвала и до крыши.

В Харькове почтили память погибших в результате циничной атаки россиян / Скриншот с видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Друзья и собратья погибших 1 марта пришли к зданию Харьковской ОВА, возложили цветы и зажгли лампадки, чтобы почтить память погибших в результате обстрела. Близкие погибших просят помнить тех, чью жизнь забрала Россия.

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