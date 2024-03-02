Серед загиблих внаслідок удару по адміністрації були тероборонівці та волонтери, які приходили будувати фортифікації та допомагати усім, чим могли. Як повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко серед них і Богдан Бідило, який у перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони, щоб захищати Харків.

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У Харкові вшанували пам'ять жертв ракетної атаки

Батько загиблого В'ячеслав Бідило розповів, що його син ще 26 лютого 2022 року вирішив, що піде боронити місто. Вдома у нього лишалася дружина та троє дітей.

9 травня я пішов воювати по повістці. Рік провоював, звільняв Харківщину, Соледар. Мене звільнили за віком, може далі продовжу. Я вважаю, що не недаремно це все, і щоб це так і було – ми обов'язково переможемо окупантів, які прийшли знищити Україну та українців,

– наголосив батько загиблого.

Унаслідок цинічної атаки по адміністрації в Харкові загинуло 44 людини. Тіла загиблих діставали з-під завалів понад місяць, бо руйнування були страшними – було розбито усі поверхи будівлі від підвалу та аж до даху.

У Харкові вшанували пам'ять загиблих унаслідок цинічної атаки росіян / Скриншот з відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Друзі та побратими загиблих 1 березня прийшли до будівлі Харківської ОВА, поклали квіти та запалили лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок обстрілу. Близькі загиблих просять пам'ятати тих, чиє життя забрала Росія.

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