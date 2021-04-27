В Харькове умер водитель скорой помощи Сергей Очередько. Причиной стал коронавирус. Последние дни своей жизни он провел в реанимации.

За неделю до трагедии волонтеры собирали деньги на лечение мужчины. Необходимые 50 тысяч гривен появились уже через сутки. К теме Болела COVID-19: в Одессе умерла сценаристка "Городка" Ирина Полторак Что известно о погибшем Сергей Очередько работал водителем кареты скорой 22 года.

Деньги для его лечения собирали всем городом.

Благотворительные взносы в 10 гривен и 11 тысяч были одинаково значимы.

К сожалению, они не смогли спасти мужчину.

Жизнь Сергея прервалось на 61 году из-за осложнений от коронавируса.

Коллеги ценили и уважали его.

Они выражают соболезнования семье умершего.