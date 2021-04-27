Водитель скорой в Харькове умер от COVID-19: деньги на лечение мужчины собирали всем городом
В Харькове умер водитель скорой помощи Сергей Очередько. Причиной стал коронавирус. Последние дни своей жизни он провел в реанимации.
За неделю до трагедии волонтеры собирали деньги на лечение мужчины. Необходимые 50 тысяч гривен появились уже через сутки.
К теме Болела COVID-19: в Одессе умерла сценаристка "Городка" Ирина Полторак
Что известно о погибшем
- Сергей Очередько работал водителем кареты скорой 22 года.
- Деньги для его лечения собирали всем городом.
- Благотворительные взносы в 10 гривен и 11 тысяч были одинаково значимы.
- К сожалению, они не смогли спасти мужчину.
- Жизнь Сергея прервалось на 61 году из-за осложнений от коронавируса.
- Коллеги ценили и уважали его.
- Они выражают соболезнования семье умершего.
Поделиться новостью