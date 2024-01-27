Долгое время была в коме: в Харьковской области умерла девочка, пострадавшая из-за российской атаки
Источник:Олег Синегубов
В результате атаки России на Харьковскую область 13-летняя девочка получила серьезные ранения. К сожалению, позже ребенок умер.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о смерти девочки. Ее жизнь пытались спасти после атаки России на Малый Бурлук.
Читайте также Оккупанты нанесли 2 удара по Харьковщине: погибла женщина, повреждено учебное заведение
Что рассказал Синегубов
Как объяснил глава ОВА, девочка умерла в эту субботу, 27 января.
К несчастью, сегодня в больнице скончалась 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российских обстрелов села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой,
– написал он.
Как объяснил Синегубов, после той вражеской атаки девочка получила сложные осколочные ранения. Она долгое время находилась в коме. Глава Харьковской ОВА выразил искренние соболезнования ее родным и близким.24 Канал тоже выражает соболезнование близким, родным, друзьям и знакомым погибшей девочки.
Что этому предшествовало
Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по селу Малый Бурлук Великобурлукской общины Купянского района. К несчастью, оккупанты убили 61-летнюю женщину.
Также захватчики ранили тогда 2 детей. Так, 10-летний мальчик потерял ногу.
Кроме этого, в результате атаки был поврежден местный Дом культуры. Жилые дома тоже получили повреждения.
Так выглядело село Малый Бурлук 17 января после российской атаки / Фото Олега Синегубова
Россия постоянно терроризирует Харьковщину
- Недавно россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Было 4 попадания в пригороде. В результате этой атаки получили ранения дети и женщина. Также оккупанты повредили газопровод.
- Как сообщалось ранее, житель Купянска сгорел заживо в автомобиле из-за российских обстрелов. Россияне били по городу из артиллерии.
- В результате этой атаки другой мужчина получил ранение. Кроме этого, захватчики частично разрушили двухэтажный жилой дом и повредили соседние домовладения.