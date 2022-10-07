Харьковское направление пора переименовать в Луганское, – Жданов спрогнозировал ситуацию на фронте
Украинские военные продолжают продвигаться вперед, а российские захватчики отступают. В настоящее время ВСУ работают на двух оперативных направлениях.
Речь идет о Херсонщине и Харьковщине. Вскоре украинская армия может открыть и третье направление. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
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Харьковское направление я бы уже переименовывал в Луганское, потому что мы фактически по всему периметру, по всей линии фронта заходим в Луганскую область и начинаем уже продвигаться вглубь нее,
– заметил он.
Россияне должны сделать выбор
Жданов подчеркнул, что сегодня Украина поставила на растяжку вооруженные силы Российской Федерации. У них нет оперативного резерва, который можно было бы быстро ввести в бой, и поэтому российское командование сегодня определяет, откуда брать силы и какое направление спасать.
"У них сейчас "принцип журавля" – или хвост, или голова, что вытягивать. Они не знают. Если они начнут снимать с третьего, а третье направление – это Запорожское. Это единственное место в районе Мелитополя, где есть резерв российских войск – 10 – 15 батальоно-тактических групп», – подчеркнул военный эксперт.
Так, если россияне таки снимут их, мы сможем открыть наступление на третьем оперативном направлении. Сегодня мы понемногу продвигаемся вперед, отмечает Жданов, а также готовы открыть очередное направление контрнаступления в зависимости от решения, которое примет российский генеральный штаб.
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Что происходит в Луганской области: основное
- Накануне Лиман в Донецкой области, очень важный плацдарм как для ВСУ, так и для российских оккупантов, вернулся под контроль Украины. Это открывает украинским военным путь к началу полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.
- Несмотря на все попытки российских оккупантов удержаться на украинской земле, наши воины успешно гонят их прочь. По состоянию на 6 октября ВСУ освободили еще 6 населенных пунктов в Луганской области.
- В Институте изучения войны считают, что Луганщина мало интересует Путина. В то же время диктатор сосредоточился на Юге Украины.
- Украинские военные активно освобождают Сватовщину. Сегодня, 7 октября, они деоккупировали село Макеевка на Луганщине.
- По мнению военного эксперта Романа Свитана, до освобождения Луганска могут оставаться считанные недели. Так, если будет достаточно резервов, и после каскадного обвала фронта в районе между Сватово и Рубежным украинские бойцы выйдут на оперативное пространство, они могут за неделю дойти до Луганска с левой стороны Северского Донца. А дальше атаковать Луганск на месте.