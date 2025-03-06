Бросает все силы: в 3 ОШБр сказали, какую важную точку враг пытается взять на Харьковщине

На Харьковском направлении интенсивность боев не снижается с лета. Враг пытается прорвать линию обороны одного из районов области.

Подполковник Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в эфире 24 Канала отметил, что Россия пытается всеми имеющимися силами и средствами прорвать линию обороны подразделений, находящихся на Харьковском направлении. В частности, они атакуют поселок Боровая, расположенный в Изюмском районе.

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Противник задействует как малые пехотные штурмовые группы, так и штурмовые группы с техникой.

Какую технику использует враг

Он добавил, что интенсивность боев снижается только, когда противник несет потери. Тогда он вынужден перегруппировываться и подкрепляться резервами, чтобы наращивать свои наступательные действия.

Ситуация не меняется, она остается динамичной на нашем участке фронта. Мы делаем все, чтобы наносить врагу поражение и останавливать его еще на подступах к нашей линии обороны, – сказал Родион Кудряшов.

Он добавил, что с 2022 года есть информация, что у противника все меньше техники. Однако уже в 2025 году он видит, что на Харьковском направлении противник снова применяет немало техники.

Что происходит на Харьковском направлении: смотрите на карте

"Да, это не тот объем, что был в начале широкомасштабного вторжения. Да, это уже более старые образцы вооружения, которые есть в наличии в России. Да, среди них есть даже ржавая техника. Однако противник все еще продолжает применять технику – и делает это в значительно больших масштабах, чем ВСУ", – сказал Кудряшов.

Он добавил, что в ВСУ впереди много работы по ликвидации всего вооруженного потенциала России. Он подчеркнул, что противник продолжает применять технику, использует немало средств и имеет значительные запасы снарядов к ним.