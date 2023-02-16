В Харьковской области хотят переименовать село в Залужное: в чем "секрет" названия

В Украине продолжают избавляться от пережитков советского режима. Жители села Ватутино Харьковской области решили отказаться от советского названия населенного пункта.

Село пока еще называется на честь советского генерала Николая Ватутина. Однако жители сошлись на том, что на фоне российской агрессии старое название села неуместно, сообщает 24 Канал.

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Село Ватутино расположено в Харьковском районе – относительно тихой части Харьковской области. Здесь проживает около 1200 человек.

"Старое название села – позорно"

За время вторжения российской армии в Украину здесь нашли убежище почти 800 переселенцев. Как рассказал староста Ватутинского старостинского округа Владислав Фадеев, за время полномасштабной войны жители серьезно задумались о том, что нужно изменить название населенного пункта.

У нас хорошее село – есть школа, детский сад, амбулатория. Все такое более-менее добротное. Но название позорное,

– отметил Фадеев.

В селе есть барельеф в честь советского военачальника. Еще в начале большой войны с него убрали изображение Ватутина. Как отметил староста Ватутинского старостинского округа, на самом деле советский генерал не имеет никакого отношения к истории села.

"Люди говорят, что этот генерал освобождал наше село (во время Второй мировой войны – 24 Канал). Однако это не так, потому что наше село появилась в 1947 году, когда коллектив "Хлебной базы №84" решил назвать это поселение селом Ватутино", – рассказал Фадеев.

В Харьковской области предлагают переименовать село в Залужное: смотрите видео

Связано ли новое название села с главнокомандующим ВСУ

Среди местных жителей продолжались активные дискуссии о новом названии села. Люди предлагали разные варианты названий: Лесное, Десятка и другие. В конце концов большинство сошлось на варианте Залужное.

"Подошел к барельефу Ватутину – и думаю: если менять, то генерала на генерала", – пошутил староста Ватутинского старостинского округа.

Потенциальное название действительно сразу вызывает ассоциации с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Однако это только игра слов. На самом деле название объясняется расположением села, которое когда-то основали "за лугом".



В селе Ватутино убрали барельеф советского генерала / Скриншот из видео 24 Канала

Как жители Ватутино относятся к переименованию

Мнения местных относительно переименования села до сих пор не единодушны. Кому-то из жителей новое потенциальное название по душе.

Я считаю, что Залужное – это неплохое название. Кто бы что ни говорил, еще до того, как село назвали Ватутино, у нас не было дорог, здесь был луг,

– сказала жительница села Виктория.

Однако есть и такие люди, которые с трудом воспринимают изменения.

"Жаль, к названию Ватутино привыкли, хоть и говорят, что это плохой мужчина. Но мы уже привыкли. А сейчас будут менять (название села – 24 Канал)", – отметила жительница села Оксана.

Решение – за Верховной Радой

Впрочем, жители Ватутиного отдают себе отчет, что процесс переименования необратим. Возле села уже демонтировали указатели со старым названием. Более того, Харьковский областной совет уже согласовал переименование села Ватутино в Залужное.

Депутаты облсовета обратились в парламент с просьбой утвердить новое название населенного пункта. Теперь следующий шаг – за Верховной Радой, которая должна принять окончательное решение о новом названии.

Волонтерский тыл Харьковской области

Двузначность возможного нового названия села – Залужное – улучшает настроение украинским военным. Ведь многие мужчины из этого населенного пункта ушли на фронт защищать Украину. А их жены в это время организовали в селе крепкий тыл.

В Ватутино активно работают волонтеры, которые производят окопные свечи, собирают вещи на нужды украинских бойцов, вяжут носки, а также готовят еду для военных. Как рассказала одна из волонтерок Яна, она несколько раз самостоятельно готовила для военных.

Раз повезла, второй, третий. А потом поняла, что надо подключать село, потому что один в поле не воин. Люди помогают продуктами,

– рассказала волонтер.

Она подчеркнула, что помощь украинским армейцам очень важна. Муж Яны воюет на фронте, так же как и другие военные, которые являются чьими-то детьми, мужьями, отцами.

"Я хочу, чтобы они поняли, что мы о них помним и заботимся", – подчеркнула волонтер.

Лариса – еще одна жительница Ватутиного – также активно участвует в помощи бойцам. Женщина отметила, что таким образом волонтеры вносят свой вклад в победу Украины.

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