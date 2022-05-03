Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. В целях безопасности мирных жителей в области изменили продолжительность комендантского часа.

Обратите внимание, что во время комендантского часа нельзя выходить из дома. Исключение только для тех людей, которые имеют специально выданные пропуска или удостоверения.

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В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области изменилось время комендантского часа.

С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21:00 и продлится до 6:00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!

– отметил чиновник.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также передвигаться по транспорту или пешком. Выйти без специального пропуска можно только тогда, когда нужно перейти в укрытие во время воздушной тревоги.

В Харьковской ОВА рассказали, что Изюмское направление остается горячей точкой в области. Там российские оккупанты снова пытались проводить наступление, однако бойцы ВСУ не оставили захватчикам шансов.



В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа / Фото Харьковская ОГА

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Ситуация в Харьковской области: коротко

В Харькове в результате вражеских обстрелов произошли огромные пожары на производствах в Немышлянском районе. Кроме этого, возгорание фиксировали в разных уголках города.

В Генштабе ВСУ рассказали, что для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении, российские захватчики приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

В то же время, украинские защитники прогнали россиян из Русской Лозовой. Оккупанты оставили вместо села руины.

Ведущий Дмитрий Комаров посетил Харьков. Он показал, как выглядит Салтовка , которая больше всего страдает от обстрелов русских оккупантов.

Кроме того, журналисты показали, как живут харьковчане в условиях постоянных обстрелов. Мирные жители каждый раз рискуют жизнью, когда идут навестить родных или готовят еду под открытым небом.

В частности, захватчики расстреляли автомобиль с гражданскими. В салоне находились 3 человека. Одна женщина погибла на месте, а остальные мирные жители получили ранения.

Заметьте – в Харькове 15 часов тушили масштабный пожар на складах