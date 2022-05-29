В Харьковской области оккупанты ранили еще 6 человек в день
Источник:Харьковская ОВА
Харьковская область остается под обстрелами российского неприятеля. Оккупанты продолжают цинично наносить удары по мирным населенным пунктам Харьковщины.
На Харьковщине кафиры ранили еще 6 человек в день
Так, за минувшие сутки, 28 мая, в области в результате боевых действий были ранены 6 человек. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
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- 3 человека - Изюмский район, в Балаклее и Савинцах
- 2 человека — Богодуховский район, в Золочеве
- 1 человек — Чугуевщина, село Коробочкино
Последний обстрел Харьковщины
Харьковщина почти каждый день страдает от вражеских ударов. 28 мая российские кафиры запустили по области 2 ракеты и уничтожили электростанцию с солнечными батареями в Мерефе. Было 2 прилета, как сообщают, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Так, на месте ударов вражеских ракет образовались воронки глубиной 6 метров и 11 метров диаметром.
На этом месте находится солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. К сожалению, в результате ракетных обстрелов станция полностью вышла из строя, а на ее восстановление требуется большая сумма денег, поскольку раньше станцию строили в кредит.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- 26 мая Россия массирована обстреляемыми Шевченковским и Киевским районами Харькова . Снаряды захватчиков прилетали почти в центр города. В результате погибли 9 человек и еще 19 получили ранения.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что сейчас самые горячие бои продолжаются на северном и северо-восточном направлениях Харьковской области. Также напряженная ситуация в Изюмском направлении.
- В результате действий агрессора в Слатино погибла 65-летняя женщина , еще один человек пострадал. Кроме того, из-за вражеского огня получил ранение один человек в Балаклее.
- Еще русская армия обстреляла Золочев в 30 километрах от Харькова. Под обстрел попали находившиеся на улице люди. Атака по поселку была совершена ракетами систем "Ураган" и "Смерч". Обломки снарядов ранили 50-летнего мужчину и 62-летнюю женщину.
- Несмотря на то, что российские кафиры не наступали на Харьковском направлении, они продолжают обстреливать мирных жителей . В частности, речь идет об обстрелах следующих гражданских районов – около Терновой, Прудянки, Русских Тишек, Кутузовки, Варваровки, Петровки, Михайловки. Также 28 мая дистанционно миновали территорию.
- По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении вражеские подразделения пытаются удержании занятой позиции и не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Также идет инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.
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