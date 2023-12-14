Не смогли спасти: умер турецкий депутат, который угрожал Аллахом за поддержку Израиля

В больнице после сердечного приступа скончался турецкий политик Хасан Битмез. Прямо перед падением он выступал перед коллегами, где критиковал поддержку Израиля.

Кроме этого, политик угрожал "гневом Аллаха" тем, кто одобряет действия Израиля в секторе Газа. После окончания речи мужчина упал, даже не отойдя от трибуны.

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Смерть турецкого политика

Во время выступления в турецком парламенте депутат Хасан Битмез угрожал сторонникам Израиля "гневом Аллаха". Однако сразу после того, как он попытался отойти от трибуны, у него случился сердечный приступ. Мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Турецкие СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Ходжа сообщают, что Битмез скончался в медучреждении. Его доставили в край тяжелом состоянии и даже пришлось подключать к системе искусственного кровообращения.

Во время своего выступления политик выражал свое возмущение сотрудничеством Турции с Израилем и называл слушателей "пособниками". Битмез убеждал, что якобы на их руках гибели палестинцев.

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