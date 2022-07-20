"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон выступил с прощальной речью в Палате общин

Борис Джонсон в последний раз выступил в Палате общин как премьер-министр Великобритании. Политик дал совет своему преемнику во главе правительства, вспомнил украинцев и завершил речь легендарной фразой из фильма "Терминатор".

Члены Консервативной партии аплодировали Джонсону стоя. А последние минуты политик посвятил будущему британскому премьер-министру.

Важно Резкого изменения политики в отношении Украины не будет, – Цюпин о последствиях отставки Джонсона

Джонсон посоветовал преемнику защищать украинцев

Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию везде,

– сказал Джонсон.