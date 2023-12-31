Россияне снова обстреляли Херсон: погиб подросток, за жизнь другого ребенка борются врачи

Российские захватчики 31 декабря в очередной раз обстреляли Херсон. В результате этой атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

По предварительным данным, из-за российского удара погиб подросток. Еще один ребенок получил ранения.

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В результате атаки на Херсон есть жертвы и пострадавшие

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что во время атаки на Херсон возле местного магазина находились дети.

14-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь,

– рассказал он.

Прокудин также отметил, что россияне в очередной раз показали свою истинную суть. Он также пожелал скорейшего выздоровления маленькому украинцу и выразил искренние соболезнования семье погибшего подростка.

В то же время глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сказал, что российская армия совершила эту атаку по Херсону с временно оккупированного левого берега Днепра после 15:00. В результате обстрела пострадал Корабельный район города.

Мрочко отметил, что ранения также получили женщины 31 и 65 лет, в настоящее время все им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Глава Херсонской МВА отметил, что херсонцы никогда не простят россиянам эти обстрелы города.

Россияне постоянно обстреливают Херсон