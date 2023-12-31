Россияне снова обстреляли Херсон: погиб подросток, за жизнь другого ребенка борются врачи
Источник:Александр Прокудин
Российские захватчики 31 декабря в очередной раз обстреляли Херсон. В результате этой атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.
По предварительным данным, из-за российского удара погиб подросток. Еще один ребенок получил ранения.
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В результате атаки на Херсон есть жертвы и пострадавшие
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что во время атаки на Херсон возле местного магазина находились дети.
14-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь,
– рассказал он.
Прокудин также отметил, что россияне в очередной раз показали свою истинную суть. Он также пожелал скорейшего выздоровления маленькому украинцу и выразил искренние соболезнования семье погибшего подростка.
В то же время глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сказал, что российская армия совершила эту атаку по Херсону с временно оккупированного левого берега Днепра после 15:00. В результате обстрела пострадал Корабельный район города.
Мрочко отметил, что ранения также получили женщины 31 и 65 лет, в настоящее время все им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Глава Херсонской МВА отметил, что херсонцы никогда не простят россиянам эти обстрелы города.
Россияне постоянно обстреливают Херсон
- Глава Херсонской ГВА Роман Морочко сообщал об обстрелах Херсона 28 декабря. Тогда в Днепровском районе города частично исчезли свет и вода.
- За два дня до этого оккупанты нанесли самый массированный удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Тогда в городе пострадали более 20 человек, а также погиб один полицейский.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что во время российской атаки на территории города были повреждены вагоны, три частных дома, территория базы, мотель, магазин. Кроме того, по словам чиновника, разрушения вокзала серьезные: нет ни одного уцелевшего окна, частично разрушены стены и кровля. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.