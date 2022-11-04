План Украины удался: эксперт считает, что россиянам даже 40 тысяч войск в Херсоне мало

Российские захватчики постараются удерживать Херсон, прилагая все силы. Оккупанты накопили на правом берегу Херсонщины около 40 тысяч своих военных.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. Он отметил, что российские оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут там уничтожены.

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Процесс уничтожения оккупантов в Херсонской области идет

Притула отметил, что все хорошо, а Вооруженным Силам Украины нужно уничтожать оккупантов там, где они есть. В то же время, нам также нужно беречь себя и свой народ.

Удался план, все нормально. Идет процесс их уничтожения. Поймите, что 40 тысяч – это очень маленькая численность для удержания такой обширной территории,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, эти 40 тысяч, скорее всего, сожмутся и будут пытаться удержать плацдарм возле Херсона для будущих планов. Они бросают туда "чмобиков" практически на выживание, именно неподготовленный личный состав, а офицеров там уже нет. Россияне сейчас что-то готовят на левобережье Днепра для того, чтобы остановить украинскую армию.

Почему россияне накопили войска в Херсоне и хватит ли их там: смотрите видео

Почему россияне хотят удержать плацдарм на правобережье

Притула считает, что на самом деле это не оборона Херсона, а идет система обороны Крыма. Ведь оккупанты понимают, что если потеряют Херсон, то дальше уже пойдет лавина и они будут вынуждены откатываться, после чего пойдет борьба за Крым.

То, что они бросать туда будут "чмобиков" большое количество, это очевидно. Для того чтобы их туда бросить, нужно удерживать какой-то плацдарм на правом берегу – вот они это и делают,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут уничтожены. Если нужно будет – то оккупанты бросят туда 100 тысяч, ведь они не жалеют своих людей. Россияне родились для того, чтобы умереть, а мы родились – чтобы жить. И это наше принципиальное отличие от них.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко