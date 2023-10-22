Оккупанты выпустили 12 авиабомб по Херсону и области: есть попадания в жилые дома

Россияне продолжают совершать террор против гражданского населения Украины. На протяжение суток Херсонщина несколько раз находилась под вражескими обстрелами.

Россияне выпустили по населенным пунктам правобережной Херсонщины 12 управляемых авиабомб. О последствиях вражеских атак сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

Смотрите также Не первое попадание в этот терминал: новые детали ужасного обстрела "Новой почты"

"Прилеты" в человеческие дома

По словам Прокудина, попадания авиабомб зафиксированы в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.

Кроме того, в самом Херсоне известно о попадании в дома, здания транспортного и пищевого предприятий в Днепровском районе города.

Российская армия наносила удары с левобережной временно оккупированной Херсонщины.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко поделился кадрами последствий российского террора против мирных украинцев.

Россияне ударили по Херсонщине 12 авиабомбами: видео Херсонська МВА

Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и "Шахедами": что известно

В ночь на 21 октября россияне совершили комбинированную атаку Украины ракетами и беспилотниками типа "Шахед".

В воздушных силах уточнили, что все вражеские цели удалось сбить. Это были 3 беспилотника и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Известно, что этой ночью под атакой оказались Хмельницкая и Днепропетровская области, где повреждения получили три частных дома.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что за минувшие сутки по Херсонской области враг выпустил рекордное количество КАБ – 36 единиц.

Вечером 21 октября россияне ударили ракетами С-300 по селу Коротичи Харьковской области. Ракета попала в терминал "Новой почты". В результате атаки погибли 6 работников почтового сервиса. 17 человек получили ранения.

Роман Мрочко сообщил о том, что оккупанты возобновили обстрелы и несколько раз ударили по центру Херсона.