Почему оккупанты сняли флаг со здания ОГА в Херсоне: объяснение Соболевского

На днях во временно оккупированном Херсоне со здания областной госадминистрации исчез российский флаг. При этом само здание захватчики уже некоторое время не использовали, опасаясь за свою безопасность.

Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег.

Кстати План Украины удался: эксперт считает, что россиянам даже 40 тысяч войск в Херсоне мало

Что со зданием обладминистрации в Херсоне

Соболевский отметил, что российские оккупанты действительно сняли свой триколор со здания Херсонской областной государственной администрации.

По его словам, сейчас, когда россияне сняли охрану со здания обладминистрации и свой триколор, для людей это имело очень большое психологическое значение. Ведь было очень грустно, когда оккупанты снимали с этого здания украинский флаг.

Поэтому обстоятельство, что она там исчезла, оно действительно поддержало наших людей очень сильно,

– подчеркнул Соболевский.

Он отметил, что на самом деле захватчики уже фактически не используют здание обладминистрации, считая его опасным. Хотя сначала там размещалась "военная комендатура" и "военное руководство" оккупантов. А в части ее помещений россияне проводили допросы наших людей.

Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что это здание фактически было ограблено дважды. В первый раз это сделали оккупанты перед тем, как его покидали, повывозив оттуда все, что имело ценность. Затем, когда со здания сняли охрану, его ограбили маргиналы.

Можно ли переправиться с левого на правый берег

Соболевский рассказал, что россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег. Остается только возможность выехать на левый берег речного порта коммунальным транспортом.

Но вернуться у людей уже нет возможности. То есть с левого берега на правый они не возят людей и не перевозят машины,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что понтонную переправу у Антоновского моста сейчас используют исключительно в интересах оккупантов, потому что гражданских туда не допускают вообще.

Сам мост, по словам Соболевского, сейчас, как говорится, стал пешеходным, поскольку проехать там можно легковым автотранспортом. В то же время сложно сказать, какую нагрузку он может выдержать, ведь ВСУ регулярно наносили по нему удары. Однако оккупанты постоянно пытались осуществлять какие-то ремонтные работы.

Почему оккупанты сняли флаг со здания ОГА в Херсоне и какая сейчас ситуация в городе: смотрите видео

Как оккупанты осуществляют депортацию людей

Соболевский отметил, что российские захватчики сейчас сосредоточили усилия по депортации населения из Каховки, Новой Каховки и Голой Пристани.

В Херсоне, к счастью, не было массово зафиксировано само применение насилия к людям, но они создали такие условия, что люди просто вынуждены были выезжать,

– сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

То есть, подчеркнул он, в городе начали закрывать продуктовые магазины, аптеки и даже медицинские учреждения, а врачей оккупанты заставляли переезжать на левый берег.

Соболевский добавил, что там все еще остаются в большом количестве люди, отказавшиеся уезжать, понимая, что потом вернуться домой будет очень тяжело. Сами же коллаборанты сейчас находятся в основном в Геническе и Скадовске.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко