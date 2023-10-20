У коллаборантов безумная паника: что сейчас происходит на левобережье Херсонщины
Оккупанты существенно усилили обстрелы правобережья Херсонщины. Неожиданно, но они начали бить и по левому берегу региона.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич, заметив, что обстрелы от оккупантов с левого берега на правый существенно усилились еще в конце сентября. Они до сих пор не утихают.
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Какая ситуация на левобережье Херсона
Как отметила Вирлыч, интересно, что россияне обстреливают как правобережье, так и левобережье Херсонщины. Об этом не раз говорили местные жители.
Сильная паника у коллаборантов и представителей оккупантов на левом берегу. Там идут новые назначения. Ведь некоторые коллаборанты просто убегают – никто не знает, где они вообще. Было несколько таких случаев,
– рассказала журналистка.
В информационном поле оккупанты начали активнее рассказывать о своих успехах на фронте. Они публикуют старые или фейковые видео. А украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на левобережье Херсонщины.
Что происходит на левобережье Херсонщины – рассказала журналистка: смотрите видео
Параллельно оккупанты усилили давление на местное население. Они постоянно агитируют людей мобилизоваться в их подразделения. Также захватчики усиленно обрабатывают детей и подростков своей пропагандой. Это происходит как на левобережье Херсонщины, так и в Крыму.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- Как рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты активизировали бомбардировки на Херсонщине. Доходило до того, что они атаковали даже собственные позиции на левобережье.
- Утром 19 октября захватчики обстреляли Херсон. Прилеты были зафиксированы в Корабельном районе и в центре города.
- А 15 октября оккупанты вообще били по энергетической инфраструктуре в Херсонской области. Тогда в области на время были проблемы со связью и интернетом.