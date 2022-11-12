Как жители Херсона встретили второй день после освобождения: трогательное видео

В пятницу, 11 ноября, украинские защитники зашли в город Херсон, который россияне оккупировали еще в начале полномасштабного вторжения. Сами же захватчики бежали на левый берег Днепра.

11 ноября в центре Херсона начали появляться сине-желтые флаги. Местные жители встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ", пишет 24 канал.

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Херсонцы продолжают встречать

Многие люди плакали, не сдерживая эмоций. На второй день после освобождения местные продолжают радушно приветствовать наших защитников в городе.

Как херсонцы встречают ВСУ: смотрите видео

Люди скандируют "ВСУ": смотрите видео

Еще один трогательный ролик опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. На видео видно, как местные собрались в центре, чтобы встретить наших защитников. В частности, херсонцы взяли с собой сине-желтые флаги.

Херсонцы собрались в центре, чтобы встретить ВСУ: видео

Херсонцы снова собрались на площади Свободы: видео

Херсонцы радуются освобождению из оккупации: смотрите видео

Несмотря на то, что ВСУ официально зашли в Херсон, наши защитники еще должны зачистить город. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что зачистка города после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах.

Маляр подчеркнула, что людям кажется, будто освобождение – это зашли, поставили флаг и все. На самом деле, пояснила заместитель министра обороны, освобождение украинских территорий – это преимущественно стабилизационные мероприятия, и они иногда длятся неделями.

Позорное бегство российских оккупантов

После деоккупации в Херсонской области растет угроза воздушных атак российских захватчиков. По всей вероятности, в регионе чаще будет воздушная тревога.

Убегая на левый берег, оккупанты уничтожили все, что только можно, чтобы избавить жизнь жителей. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура.

захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Поэтому в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Сколько потребуется времени для восстановления, пока неизвестно. Всё зависит от характера разрушений.

В ДТЭК готовы предоставить людей, технику и материалы для того, чтобы как можно скорее восстановить энергетическую инфраструктуру на освобожденной территории Херсонской области.

Также захватчики взорвали 7 важных мостов. Вероятно, они надеялись, что это уменьшит давление ВСУ.

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