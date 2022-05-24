Херсонцев хотят утопить в нищете, – активист о вероятной гуманитарной катастрофе в регионе

Недалекая оккупационная власть Херсона продолжает играть в "великих экономистов", издавая какие-то "невероятные" распоряжения. Такие действия уже вскоре могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях.

Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал, что абсолютно нелогичные указы фейковой власти Херсона неизбежно приведут к недостатку пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированной области.

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Махинации завершатся гуманитарной катастрофой

По его словам, оккупационные власти Херсонской области объявили о введении так называемой бивалютной зоны. Речь идет о "вымывании" гривны, в частности благодаря ее обмену на рубли по нереальному курсу (1 гривна = 2 рубля).

Херсонцев хотят утопить в нищете. Такие махинации завершатся тем, что наступит гуманитарная катастрофа, если Украина не освободит эти территории как можно скорее. То есть говорится о неделях,

– заявил активист.

Все закрывается

Как отметил Молчанов, большая часть денег, получаемых сейчас херсонцами, поступает от Украины. То есть, это пенсии и зарплаты бюджетников, которые, конечно, присылают в гривнах.

Возникает ситуация, что эти гривны невозможно будет нормально конвертировать в товар. Такие "новации" оккупационных властей приведут к тому, что закрываются даже оставшиеся бизнесы.

– сообщил активист.

Он предположил, что, возможно, люди смогут продолжать торговать передавая деньги друг другу с карты на карту, когда украинская наличность уже исчезнет окончательно, из-за фиктивного курса валют оккупантов.

Ситуация будет ухудшаться

Молчанов подчеркнул, что уже сейчас на территориях оккупированной Херсона есть ситуации настоящего голода в селах. По его словам, из-за нехватки пищи некоторые люди вынуждены брать российскую так называемую "гуманитарку" или обменивать свои персональные данные на разовую помощь от оккупантов в размере 10 тысяч рублей.

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Кроме того, Молчанов добавил, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку многим жителям области просто не останется средств к существованию. Кроме того, российские кафиры запрещают херсонцам эвакуироваться на подконтрольную украинским властям территорию.

Молчанов рассказал о возможной гуманитарной катастрофе на Херсонщине: смотрите видео



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