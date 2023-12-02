Россияне продолжают террор Херсона: ночью враг обстрелял медучреждение
Источник:Херсонская ОВА
Россияне продолжают терроризировать Херсон и постоянно обстреливают город. Ночью 2 декабря оккупанты цинично ударили по медицинскому учреждению.
К счастью, обошлось без пострадавших, ведь заведение не работало. В здании был только сторож, но он чудом не получил ранения.
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В Херсоне обстреляли медучреждение
Как уточнил начальник Херсонского горсовета Роман Мрочко, Россия ударила по медицинскому учреждению в Днепровском районе города около 01:00 2 декабря. В результате прямого попадания поврежден второй этаж, разрушен потолок, а также выбиты окна и двери.
Помещение оказавшегося под ударом медучреждения – законсервировано. На дежурстве был только сторож, но он не пострадал при обстреле.
Последствия террористического удара по медучреждению в Херсоне / Фото Херсонская ОВА
Херсонщина страдает от постоянных обстрелов
- Херсон и область страдают от постоянных обстрелов оккупантов. Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы нанести удары. Так, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки россияне совершили 82 обстрела, только по Херсону выпустили 38 снарядов. Под ударом оккупантов оказались жилые кварталы и учебное заведение. В результате террористических действий врага погиб один человек, также есть раненый.
- 29 ноября оккупанты трижды обстреливали Херсон. Взрывы раздавались в разных районах города. После обстрелов у херсонцев исчезла электроэнергия, которую удалось восстановить позже. Под ударом оккупантов оказался не только энергетический объект, но и учебное заведение в городе. К сожалению, во время обстрелов в собственном дворе погиб мужчина.
- 27 ноября россияне еще раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Херсона. Под ударом оккупантов оказался самый обычный магазин. После попадания в него российского снаряда вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв, но ранение получила 84-летняя женщина.