После российской атаки по Херсону в городе возникли перебои с электричеством

Российские военные вечером 6 декабря снова обстреляли Днепровский район Херсона. Позже стало известно, что в результате возникли перебои с электричеством в городе.

Об этом в 20:59 сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Он отметил, что перебои с электричеством фиксируются в некоторых районах областного центра.

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Что касается самого обстрела, то о нем Мрочко сообщил в 18:53. Он написал в своем телеграме, что под обстрелом Днепровский район Херсона. Он отметил, что россияне атакуют областной центр со временно оккупированного левого берега.

Тогда он обратился к местным жителям с просьбой перейти к более безопасным местам и находиться подальше от окон. Начальник ГВА попросил беречь себя и своих близких.

Обратим внимание, что мониторинговые каналы предупреждают, что россияне запустили с полуострова Крым дроны-камикадзе. А уже около 22:00 в Херсонской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога. Если в вашей области раздается сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это простое действие может спасти вам жизнь.

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