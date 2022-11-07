А что случилось: в Херсоне прекратили вещание пропагандистские телеканалы
Источник:Владислав Назаров
Во временно оккупированном Херсоне перестали транслироваться российские телеканалы. Вместо этого появилось украинское радио "Суспільне".
Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Кстати, сейчас в Херсоне российские оккупанты активно делают вид, что якобы покидают правый берег Днепра.
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В Херсоне прекратили вещание пропагандистские телеканалы
Как заявил Назаров, пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Начало ловить "Суспільне" на 92.00 FM.
Транслируют украинское радиовещание в Херсонскую область из Николаева. Кроме того, во временно оккупированном регионе Украинское Радио звучит на средних волнах на частоте 1278 кГц (АМ или СХ-диапазон).
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила то, что в Херсоне прекратили вещание российские телеканалы.
У них сложности с украинским языком. Они не могут вещать на том понимании, которое близко местному населению. Это просто конкуренция. Вместо этого появилось наше радио. Люди говорят, что также начали появляться сигналы украинской мобильной связи,
– рассказала Гуменюк.
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- Недавно россияне покинули помещение Херсонской ОГА, украли все дорогое имущество.
- Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что из областного центра также сбежали коллаборанты. Впрочем, морпехи и десантники остаются на правом берегу Херсонской области.
- К тому же оккупанты обворовали в Херсоне художественный и краеведческий музеи. Захватчики также вывезли медицинское оборудование и компьютеры из школ.
- Отметим, что 4 ноября оккупанты ввели в Херсоне круглосуточный комендантский час.
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- Вооруженные Силы Украины уничтожают врага в Херсонской области. Так, в Скадовском районе уничтожен склад с боеприпасами россиян.
- 5 ноября сообщалось, что ВСУ нанесли удары по переправе и поразили колонну оккупантов в районе населенного пункта Ольговка. Также в результате огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.
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