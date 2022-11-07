А что случилось: в Херсоне прекратили вещание пропагандистские телеканалы

Во временно оккупированном Херсоне перестали транслироваться российские телеканалы. Вместо этого появилось украинское радио "Суспільне".

Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Кстати, сейчас в Херсоне российские оккупанты активно делают вид, что якобы покидают правый берег Днепра.

Важно Что происходит в Херсонской области и смогут ли ВСУ форсировать реку Днепр: ответ эксперта

В Херсоне прекратили вещание пропагандистские телеканалы

Как заявил Назаров, пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Начало ловить "Суспільне" на 92.00 FM.

Транслируют украинское радиовещание в Херсонскую область из Николаева. Кроме того, во временно оккупированном регионе Украинское Радио звучит на средних волнах на частоте 1278 кГц (АМ или СХ-диапазон).

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила то, что в Херсоне прекратили вещание российские телеканалы.

У них сложности с украинским языком. Они не могут вещать на том понимании, которое близко местному населению. Это просто конкуренция. Вместо этого появилось наше радио. Люди говорят, что также начали появляться сигналы украинской мобильной связи,

– рассказала Гуменюк.

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

Что сейчас происходит в Херсоне: смотрите видео