В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты бегут с правого берега: может ли быть это ловушкой

Уже несколько дней подряд появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонской области. Россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсонщины.

Об этом 24 каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что это не последнее сообщение с Юга, будут еще.

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По ее словам, по состоянию на сейчас у россиян действительно продолжается эвакуация – она паническая, оккупанты проводят переформатирование подразделений.

В частности, на левый берег Днепра перемещают дееспособные регулярные части российской армии, а также офицерский состав,

– говорит Гуменюк.

Как отмечает спикер ОК "Юг", учреждения, которые оккупанты успели развернуть во время длительной оккупации – банковские учреждения и Пенсионный фонд – тоже вывозят.

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Такое поведение россиян – это намек на "жест доброй воли" и яркое свидетельство того, что Херсон – это Украина и все возвращается на свои места.

"А угрозы взорвать Каховскую ГЭС – мощный техногенный шантаж, оккупанты уже не первый раз так себя ведут. Просто сейчас немного переместили фокус внимания с Запорожской АЭС", – добавляет Наталья Гуменюк.

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Может ли отступление оккупантов из Херсона быть ловушкой

Наталья Гуменюк говорит, что у россиян в вопросе "отступления из Херсона" – двойное направление работы. Они готовят россиян к собственному отступлению, даже у Скабеевой возникают вопросы об "удержании Херсона".

Если даже у ярых пропагандистов есть сомнения – это значит, что нужно продвигать определенные месседжи.

Все же – у нас гибридная война, информационный фронт тоже должен быть на уровне. А если не удается получить что-то на реальном, боевом фронте – нужно обеспечить "информационную подушку",

– говорит спикер ОК "Юг".

С военной точки зрения, по словам Гуменюк – это может быть определенный маневр, но стоит осознать, что обдумывают свои будущие шаги не только оккупанты, но и наши Силы Обороны.

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