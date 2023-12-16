В Херсонской области обломки "Шахедов" повредили больницу и админздание: есть ли пострадавшие
Источник:Александр Прокудин
Российская армия ночью 16 декабря обстреляла Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеских обстрелов пострадала и Херсонская область нашего государства.
Там российские "Шахеды" сбила наша противовоздушная оборона. В то же время обломки беспилотного летательного аппарата повредили административное здание и медицинское учреждение в Херсонской области.
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Последствия атаки "Шахедами" в Херсонской области
В Министерстве внутренних дел отметили, что в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали три человека. Полиция фиксирует последствия вражеских атак в Бериславском и Херсонском районах.
Представители МВД подчеркнули, что российские захватчики готовят по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, применяют БПЛА и авиацию.
Последствия атаки россиян в Херсонскую область / Фото МВД Украины
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики атаковали область беспилотными летательными аппаратами. Три из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе,
– сказал Прокудин.
Глава Херсонской области также отметил, что в Степановке обломки российского беспилотника упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, который был на рабочем месте.
Кроме того, Прокудин рассказал, что "Шахедами" также атаковали и Дарьевку. К счастью, там обошлось без пострадавших.
В Силах обороны Юга Украины добавили, что в результате падения обломков "Шахеда" в Херсонской области вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили пожарные, а информации о пострадавших к военным пока не поступало.
Россия пускала по Украине "Шахеды"
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что 16 декабря российские оккупанты запустили над воздушным пространством Украины 31 беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Наши защитники неба успешно обезвредили 30 из этих российских воздушных целей.
- Командующий Объединенным оперативным штабом Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил, что в районе оперативного управления "Север" успешно нивелировано 14 российских "Шахедов". Из них 8 были сбиты мобильными огневыми группами.
- В то же время в Силах обороны Юга Украины отметили, что в их оперативной зоне уничтожили 12 российских дронов-камикадзе. Российские дроны подбивали в Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
- Один из российских "Шахедов" также долетел до Хмельницкой области. Там российский дрон-камикадзе уничтожила наша противовоздушная оборона.