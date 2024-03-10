Видим продолжение процесса, – Гуменюк рассказала, откуда Россия возобновляет потери на Юге

После активных наступательных действий на Восточном направлении, россияне занимались передислокацией своих подразделений, перебрасывая их на разные направления. Более того, ротация в российском войске происходит постоянно.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, подчеркнув, что это связано с тем, что враг не выстроен вдоль линии боевого соприкосновения. У оккупантов есть много широких площадей, на которых расположены подразделения, в глубине временно оккупированной материковой части Украины.

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Россиянам нужно восстанавливать резерв

Также у россиян есть военный хаб во временно оккупированном Крыму, который позволяет им подпитывать свои утраченные ресурсы.

Однако сейчас в нашей зоне ответственности не наблюдаем пополнения личного состава врага, расширения арсенала, дополнительного образования группировок,

– подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Сейчас происходит замена тех российских военных, которые были ликвидированы. Например, по словам Гуменюк, за прошедшие боевые сутки было уничтожено более 50 оккупантов, из них около 40 – непосредственно в районе Крынок.

Очевидно, что россиянам нужно восстанавливать резерв, и делают они это благодаря тыловым подразделениям, подтягивая их на линию боестолкновения,

– отметила она.

В феврале украинские силы нанесли удар с HIMARS по российскому полигону в районе села Подо-Калиновка в Херсонской области. Там были обнаружены группы штурмовиков, которые готовились к будущим действиям. В частности на такие полигоны подтягиваются личный состав, который проходит тренировки, а затем пополняет передовые подразделения оккупантов.

21 февраля Силы обороны ударили из системы HIMARS по полигону россиян , расположенному рядом с селом Подо-Калиновка. Это произошло, когда руководство группировки "Днепр" проверяло огневую подготовку подразделений, которые должны были бы штурмовать Крынки. Под поражением оказался, вероятно, командирский состав и примерно 60 оккупантов.

"Сейчас видим продолжение процесса, но образование новых группировок или увеличение контингента – не фиксируем", – отметила Наталья Гуменюк.

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