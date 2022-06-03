В Херсонской области заработала украинская мобильная связь и интернет
Источник:всеукраинский телемарафон
Российские оккупанты принимают все меры, чтобы лишить украинцев доступа к правдивой информации. Так, на оккупированных территориях они отрезают мобильную связь и интернет.
В конце мая россияне отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области. Жители оставались без связи 3 дня. Однако сегодня утром на территории области возобновили работу украинских операторов мобильной связи и интернета.
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В Херсонской области возобновили связь
Так, три дня назад российские кафиры отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области . После чего они начали раздавать российские сим-карты в обмен на паспортные данные. Впрочем, украинцы сопротивлялись, и у захватчиков не осталось выбора – решили восстановить связь.
Оккупанты, услышав дух сопротивления, все-таки сегодня утром дали питание на украинские сети, и появился и Киевстар, и Водафон. То есть с сегодняшнего дня оккупант опять-таки сломался с планом заставить херсонцев пользоваться исключительно российским интернетом и связью. Это еще одна победа херсонцев,
– сказал советник главы Херсонской ОВА, боец ТРО Сергей Хлань.
Также , по оперативной информации Херсонской военной администрации, 3 июня частично появилась мобильная связь в Нижнесерогозской общине, и частично находится в городе Берислав Херсонской области. Мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах. Однако связи с подавляющим большинством территориальных общин установить не удается.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- 1 июня в Минобороны Украины рассказали, что наши бойцы в Херсонской области освободили от россиян ряд населенных пунктов . Однако какие именно населенные пункты уволили – пока неизвестно.
- Российские захватчики продолжают удерживать в заложниках людей на временно оккупированной Херсонской области. Хуже всего то, что вчера, 2 июня, они зелеными коридорами не позволили вывезти даже детей . А уже сегодня российские военные захватили паспортные сервисы Херсона и выдают гражданским жителям города свои документы.
- Также 3 июня кафиры пытались выйти в боевое столкновение с ВСУ в районе Лозового в Херсонской области. Но украинские защитники вынудили врага отступить и тем пришлось вернуться на исходные позиции.
- Кроме того, россияне продолжают мародериты, в том числе и в Херсонской области. Есть информация, что российские захватчики разграбляют магазин "Эпицентр" в Херсоне.
- Интересно, что российским оккупантам совсем нечего есть, поэтому они на Херсонщине нанимаются собирать клубнику . Предлагают свои услуги за 50 гривен в час – собирают клубнику на украинских полях.
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