Украинские журналисты впервые съездили с экипажем HIMARS на боевую работу: жгучие кадры

Украинские журналисты пообщались с экипажем HIMARS. Они показали один день боевой работы системы.

HIMARS назвали "оружием богов". Кстати, недавно Россия похвасталась "уничтожением" 70 HIMARS в Украине, хотя их только 20.

Обратите внимание Даже не огляделся: бесстрашный велосипедист проехал прямо перед HIMARS во время пуска ракет

Боевая работа HIMARS

Так, военные журналисты обнародовали кадры одного дня боевой работы системы HIMARS. Они также пообщались с экипажем РСЗО.

Военные подчеркнули, что в рамках безопасности соответствующее видео было показано со значительной задержкой.

Отметим, что журналисты назвали HIMARS "оружием богов".

HIMARS на передовой: смотрите видео

HIMARS – это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Она считается более мобильной, потому что за основу используется 6-ти колесный грузовик, а не гусеничная база.

Россияне похвастались, что "сбили" 6 ракет от HIMARS

Ранее оккупанты сообщали, что российское ПРО под Мелитополем якобы "ликвидировало" 6 ракет HIMARS. Противник имеет систему С-400, которая теоретически может это сделать. Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что на практике это осуществить очень тяжело.

Так, ракета от HIMARS во время падения совершает хаотические движения. Таким образом, она пытается "запутать" возможные системы ПРО.

По словам Нарожного, российские системы ПРО не способны сбивать ракеты от HIMARS. Кроме того, такая ракета стоит около 150 тысяч долларов. А ракета от С-400 – около 500 тысяч долларов. У нас ракет от HIMARS очень много.

"Мы стреляем 10 ракет с HIMARS – пусть россияне одну теоретически могут сбить. Но остальные долетят до своих целей. Поэтому смысла в этом немного", – отметил Нарожный.