HIMARS назвали "зброєю богів". До речі, нещодавно Росія похвалилася "знищенням" 70 HIMARS в Україні, хоча їх тільки 20.

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Бойова робота HIMARS

Так, військові журналісти оприлюднили кадри одного дня бойової роботи системи HIMARS. Вони також поспілкувалися з екіпажем РСЗВ.

Військові наголосили, що в рамках безпеки відповідне відео показали зі значною затримкою.

Зауважимо, що журналісти назвали HIMARS "зброєю богів".

HIMARS на передовій: дивіться відео

HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

Росіяни похизувались, що "збили" 6 ракет від HIMARS

Раніше окупанти повідомляли, що російське ПРО під Мелітополем нібито "ліквідувало" 6 ракет HIMARS. Противник має систему С-400, яка теоретично це може зробити. Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що на практиці це здійснити дуже важко.

Так, ракета від HIMARS під час падіння робить хаотичні рухи. У такий спосіб вона намагається "заплутати" можливі системи ПРО.

За словами Нарожного, російські системи ПРО не здатні збивати ракети від HIMARS. Крім того, така ракета коштує приблизно 150 тисяч доларів. А ракета від С-400 – десь 500 тисяч доларів. У нас ракет від HIMARS дуже багато.

"Ми стріляємо 10 ракет з HIMARS – нехай росіяни одну теоретично можуть збити. Але ж решта долетить до своїх цілей. Тому сенсу в цьому небагато", – зазначив Нарожний.