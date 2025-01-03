HIMARS уничтожил российский ЗРК "Панцирь" в Донецке

Благодаря совместным действиям артиллеристов и аэроразведки Вооруженных сил Украины был уничтожен российский ЗРК "Панцирь-С1" во временно оккупированном Донецке. Удар нанес HIMARS.

Это произошло еще летом 2024 года, но видео обнародовали только теперь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Подробности операции

Видео, которое подтверждает уничтожение комплекса, опубликовала 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес". Беспилотник этой бригады обеспечивал корректировку удара.

Для поражения вражеской системы противовоздушной обороны использовали реактивную систему M142 HIMARS. Удар, вероятнее всего, был нанесен ещё летом 2024 года, но видео операции опубликовали только сейчас.

OSINT-исследователи из телеграмм-канала WarArchive установили, что "Панцирь-С1" находился в боевом положении возле лесополосы вблизи автодороги в Донецке. Благодаря аэроразведке координаты цели были переданы артиллеристам, которые нанесли удар.

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По комплексу было выпущено два высокоточных реактивных снаряда GMLRS M30A1. Эти снаряды имеют боеголовки, которые высвобождают около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, взрываясь в воздухе.

В результате точного попадания ракеты комплекса Панцирь-С1 сдетонировали, что повлекло воспламенение ракетного топлива. Это, вероятно, привело к полному уничтожению российской системы ПВО.