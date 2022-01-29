Химическое оружие на Донбассе: зачем Кремль раскручивает громкий фейк
Источник:24 канал
В конце 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу ретранслировал фейк о том, что "Вооруженные Силы Украины применяют на Донбассе химическое оружие". Когда человек такого уровня делает подобные заявления, это должно настораживать.
О том, почему Шойгу раскручивает дезинформацию о Донбассе, во что это может вылиться и к чему готовиться Украине – в комментарии сайту 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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Для чего окружение Путина распространяет фейк
По мнению главы российского Министерства обороны, для совершения провокации в Авдеевку и Красный Лиман якобы доставлены резервы неустановленного химического компонента.
Коваленко подчеркнул, что никакого фактажа и подтверждения этому нет. Потому этот фейк без проблем на протяжении восьми лет уже развеивался.
Марионетки оккупационных сил на Донбассе, в частности, так называемое руководство так называемых "ЛДНР", а также пропагандистские СМИ, российские и локальные, ретранслируют его постоянно,
– добавил он.
Александр Коваленко рассказал, зачем РФ распространяет фейки об Украине / Фото из фейсбука Natalya Kostenko
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Украина должна быть начеку
По мнению Александра Коваленко, подобные фейки могут распространяться с определенной целью. Например, потом российская сторона может заявить, что она якобы предупреждала о "какой-то химической атаке".Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Вторым этапом может стать привлечение каких-то сил. Условно их можно назвать "миротворческими" для так называемой "защиты российских граждан" на временно оккупированных территориях Донбасса.
Шойгу ретранслирует фейки о "химической атаке" на Донбассе / Фото Getty Images
Вероятное наступление России: последние новости
- Российская армия до сих пор находится возле границ Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что речь идет о 122 тысячах военных. Однако он уверен, что Россия не нападет в ближайшее время, потому что это "физически невозможно".
- В то же время в Белом доме убеждены в агрессивных намерениях Кремля и говорят, что он может напасть "в любой момент".
- Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии. Так как тех войск агрессора, которые есть возле наших границ, недостаточно для полномасштабного вторжения.
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