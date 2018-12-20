"Хьюстон" установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за матч: видео

В среду, 19 декабря (ночь на 20 декабря в Украине), "Хьюстон Рокетс" на своем поле будет принимать "Вашингтон Уизардс". "Рокетс" установили новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за одну игру.

В общем хозяевам площадки удалось попасть 26 раз из-за дуги. Теперь это новый рекорд НБА. До этого он принадлежал клубу "Кливенд Кавальерс", которые в сезоне 2016-2017 за один матч попали 25 раз.

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В общем игроки "Хьюстона" 55 раз за матч бросали трехочковые, поэтому их результативность составила 47,3%. Точными трехочковыми бросками отметились сразу восемь игроков. Джеймс Харден реализовал 6 трехочковых, Крис Пол – 5, Эрик Гордон и Джеральд Грин – по 4, Пи Джей Такер – 3, Дэниэл Хаус – 2, Гэри Кларк и Майкл Картер-Уильямс – по 1.

Сам матч закончился победой "Хьюстона" 136:118.

Видеообзор матча "Хьюстон" – "Вашингтон"