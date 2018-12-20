15:58
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Хьюстон" установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за матч: видео

      25 Читати новину українською
      "Хьюстон" установил новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за матч: видео

      В среду, 19 декабря (ночь на 20 декабря в Украине), "Хьюстон Рокетс" на своем поле будет принимать "Вашингтон Уизардс". "Рокетс" установили новый рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков за одну игру.

      В общем хозяевам площадки удалось попасть 26 раз из-за дуги. Теперь это новый рекорд НБА. До этого он принадлежал клубу "Кливенд Кавальерс", которые в сезоне 2016-2017 за один матч попали 25 раз.

      Читайте также: В матче НБА произошла массовая драка: видео

      В общем игроки "Хьюстона" 55 раз за матч бросали трехочковые, поэтому их результативность составила 47,3%. Точными трехочковыми бросками отметились сразу восемь игроков. Джеймс Харден реализовал 6 трехочковых, Крис Пол – 5, Эрик Гордон и Джеральд Грин – по 4, Пи Джей Такер – 3, Дэниэл Хаус – 2, Гэри Кларк и Майкл Картер-Уильямс – по 1.

      Сам матч закончился победой "Хьюстона" 136:118.

      Видеообзор матча "Хьюстон" – "Вашингтон" 

       

      Теги: Спорт Баскетбол NBA
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Динамо – Яблонец: онлайн поединка Лиги Европы
       13 декабря , 19:51
      Выбираем лучший гол 13 тура УПЛ
       21 октября 2013 , 17:41
      Китай поможет России в проведении ЧМ-2018
       15 июля 2014 , 11:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук