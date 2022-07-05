В Курскую и Брянскую области России завезли "хлопок"

В России уже ни дня без взрывов или пожаров. Очередные провокации российские военные устроили в Курской и Брянской областях.

Россия обстреливает свою территорию и обвиняет Украину

Российские военные разбудили жителей Курской области, нанеся артиллерийские обстрелы по приграничным населенным пунктам Глушковского района. О взрывах сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Он рассказал, что зафиксированы "прилеты" в селе Марково. Также снаряды снова взріваются в поселке Теткино. По состоянию на 8 утра, по информации Старовойта, обстрел продолжался.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз около 9 утра тоже сообщил о взрывах. Он цинично и абсолютно безосновательно обвинил в обстрелах Украину.

В Брянской области, как рассказал Богомаз, зафиксировано 18 "прилетов".

. Россия обстреливает свои территории, чтобы посеять панику среди собственного населения и еще большую ненависть к Украине. Российский режим из-за выдуманной "угрозы" со стороны Украины может готовить повод для общей мобилизации. Россия использует обстрелы на собственной территории для внутренней пропаганды, чтобы маргинализировать украинцев.

Следует отметить, что идентичную тактику российское военное руководство использует даже на оккупированных территориях Украины. Российские военные обстреливают Донецк с территории оккупированного города и уже не скрывают этого.

"Хлопок" произошел в Белгороде

В российских городах Белгород и Курск ночью 3 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что погибли 3 человека, еще 4 – пострадали.

Кремль безосновательно и ожидаемо обвинил Украину. Однако журналист Денис Казанский рассказал, что в зданиях, пострадавших в результате ночного обстрела, застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1".

На вооружении у Украины нет такой техники. Россия использует этот ЗРПК в Украине, что свидетельствует о том, что Москва могла осуществить провокацию на собственной территории.

Из-за обстрелов среди россиян началась паника. В частности, жители Белгорода обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову, однако тот ничего конкретного не ответил.

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