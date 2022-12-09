Могут выдать за эффект линзы, – Ступак предположил, как Россия объяснит "хлопки" на аэродромах

У президента России Владимира Путина есть специальные люди, придумывающие стратегию реагирования на военные поражения своей армии. Теперь они будут объяснять "хлопки" на военных аэродромах.

Об этом сообщил 24 каналу бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он рассказал, что российскими масс-медиа руководит Алексей Громов – первый заместитель руководителя Администрации Путина.

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Как отметил бывший сотрудник СБУ, именно Громов формирует повестку дня, отрабатывает стратегию, как реагировать на ту или иную угрозу. В частности – и на удары по военным аэродромам, что произошли 5 – 6 декабря.

Зато в Сибирь ничего не долетит

По мнению Ступака, если будет крайне неприемлемая ситуация, то команда Громова может вообще атаку на аэродромы выдать за эффекты линзы в зимний период.

. В августе 2022 года после взрывов на складах боеприпасов в селе Тимоново губернатор Белгородской области России заявил, что "в результате жаркой погоды и срабатывания эффекта линзы произошло самовозгорание боеприпасов".

Также, как отметил Ступак, на федеральных каналах России начали говорить, что в Сибирь точно ничего никогда не долетит и "вы не дотянетесь".

Бывший сотрудник СБУ посоветовал россиянам спрятать военную технику у Владивостока, чтобы ее никто не смог достать.

Прилетел неизвестный для ПВО объект

Иван Ступак считает, что есть две причины атак на российские военные аэродромы:

или там не было противовоздушной обороны, что выглядит как преступная халатность.

или системы ПВО на аэродромах были, но не сработали.

Эксперт Украинского института будущего убежден, что взрывы на российских аэродромах – это тревожный сигнал для руководителей в Кремле и знак, что они не могут себя чувствовать в безопасности.

Если в первые дни войны были удары по авиабазам, которые расположены в непосредственной близости от границы, то на сегодняшний день что-то прилетело на глубине 700 километров,

– отметил Иван Ступак.

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