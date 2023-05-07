"Хлопок" добрался до Ростова: в городе прозвучало по меньшей мере 5 мощных залпов

На территории вражеского государства снова было "тревожно". Собственно, на этот раз "хлопок" добрался до Ростова. У пропагандистов началась истерика.

В воскресенье, 7 мая, ростовские телеграм-каналы написали, что якобы в небе над их регионом "что-то сбили". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вражеские средства массового информирования.

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Соловьев кричит о "фейке"

Вероятно, "хлопок" цвел около 16:30. В результате него в небе над военным госпиталем был виден черный дым. Как отмечают телеграммные помойки, было слышно 5 мощных залпов.

Также решил прокомментировать этот "курьез" один из самых главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев. Следует сказать, что иногда он смеет называть себя журналистом, хотя к этой профессии никакого отношения не имеет.

Собственно, он написал, что соответствующую информацию о взрывах распространяют украинские ресурсы и она неправдива. Хотя, как известно, первыми о "хлопке" написали российские телеграм-каналы, а они опираются на свидетельства местных жителей.

Информация о взрывах над ростовским госпиталем, что (якобы – 24 Канал) публикуется украинскими телеграм-каналами, не соответствует действительности,

– говорится в сообщении Соловьева.

В Ростове виден дым после 5 залпов: смотрите видео с телеграм-каналов

У врага проблемы: актуальное