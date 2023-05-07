"Хлопок" добрался до Ростова: в городе прозвучало по меньшей мере 5 мощных залпов
На территории вражеского государства снова было "тревожно". Собственно, на этот раз "хлопок" добрался до Ростова. У пропагандистов началась истерика.
В воскресенье, 7 мая, ростовские телеграм-каналы написали, что якобы в небе над их регионом "что-то сбили". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вражеские средства массового информирования.
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Соловьев кричит о "фейке"
Вероятно, "хлопок" цвел около 16:30. В результате него в небе над военным госпиталем был виден черный дым. Как отмечают телеграммные помойки, было слышно 5 мощных залпов.
Также решил прокомментировать этот "курьез" один из самых главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев. Следует сказать, что иногда он смеет называть себя журналистом, хотя к этой профессии никакого отношения не имеет.
Собственно, он написал, что соответствующую информацию о взрывах распространяют украинские ресурсы и она неправдива. Хотя, как известно, первыми о "хлопке" написали российские телеграм-каналы, а они опираются на свидетельства местных жителей.
Информация о взрывах над ростовским госпиталем, что (якобы – 24 Канал) публикуется украинскими телеграм-каналами, не соответствует действительности,
– говорится в сообщении Соловьева.
В Ростове виден дым после 5 залпов: смотрите видео с телеграм-каналов
У врага проблемы: актуальное
- Вспомним к этой теме, что на днях в Нижегородской области России взорвали авто пропагандиста и военного преступника Захара Прилепина. Он попал в больницу, однако выжил. Известно, что на месте инцидента образовалась огромная воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.
- Кроме того, не так давно "хлопок" цвел на нефтебазе в российской Тамани и временно оккупированном Севастополе. Вероятно, взрывы вызвали "неизвестные" беспилотники. Впоследствии появились спутниковые снимки, подтверждающие серьезность последствий этого "хлопка".
- Также нельзя не упомянуть о так называемой "атаке БПЛА на Кремль". В России заявляют, что за этим стоит Украина, однако многие эксперты сходятся во мнении, что эта "операция", прежде всего, выгодна для Москвы.