Атака БПЛА по Крыму: член Меджлиса рассказал, где раздавались громкие "хлопки"
За последние сутки на территории временно оккупированного Крыма прозвучало по меньшей мере 6 взрывов из-за атаки БПЛА. Также местные жители слышали 2 взрыва в Севастополе.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он отметил, что по сообщению так называемых оккупационных властей, некоторые БПЛА были сбиты, а некоторые перехвачены с помощью средств РЭБ.
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Привлекают к учениям даже детей
Также он добавил, что жители Джанкоя также слышали мощные взрывы.
На Крымском мосту также раздавались взрывы, а также что-то горело и было задымление. Но пока полной информации, что там произошло, нет,
– подчеркнул правозащитник.
Оккупационные власти Крыма говорят о том, что на Крымскому мосту проходят учения.
Эскендер Бариев рассказал о мощном "хлопке" в Крыму: смотрите видео
Но военные учения в Крыму проводят во многих местах. Также на большом полигоне в Перевальном. Туда свозят детей из школ и студентов, и тоже привлекают их к учениям.
Так называемые оккупационные власти Крыма продолжают весенний призыв в армию, а также скрытую мобилизацию.
"Они начали скупать мобиков. "Голова" одного из них стоит 25 - 30 тысяч рублей. Таким образом представители сил обороны России "продают" этих мобиков, как рабов, для ПВК", – заметил Эскендер Бариев.
Какая ситуация во временно оккупированном Крыму
- Над Крымским мостом 24 мая поднялся дым. А также на нем был перекрыт проезд. Позже так называемые оккупационные власти Крыма сообщили, что на мосту якобы проходят учения. Впоследствии проезд по Крымскому мосту был восстановлен.
- В тот же день российское минобороны сообщило, что их корабль-разведчик "Иван Хурс" якобы атаковали три морских беспилотника. Оккупанты заверили, что "все вражеские катера были уничтожены огнем из штатного оружия корабля".
- Ранее, 22 мая, в Севастополе раздались взрывы. Вскоре появилась информация, что оккупанты, вероятно, сбивают какие-то воздушные цели над Севастопольской бухтой. Впоследствии гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев объяснил, что громкие звуки были связаны с проведением флотом тренировки по расчетам ППДО на Северном моле. Тренировки предусматривали проведение обучающих стрельб.