Атака БПЛА по Крыму: член Меджлиса рассказал, где раздавались громкие "хлопки"

За последние сутки на территории временно оккупированного Крыма прозвучало по меньшей мере 6 взрывов из-за атаки БПЛА. Также местные жители слышали 2 взрыва в Севастополе.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он отметил, что по сообщению так называемых оккупационных властей, некоторые БПЛА были сбиты, а некоторые перехвачены с помощью средств РЭБ.

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Привлекают к учениям даже детей

Также он добавил, что жители Джанкоя также слышали мощные взрывы.

На Крымском мосту также раздавались взрывы, а также что-то горело и было задымление. Но пока полной информации, что там произошло, нет,

– подчеркнул правозащитник.

Оккупационные власти Крыма говорят о том, что на Крымскому мосту проходят учения.

Эскендер Бариев рассказал о мощном "хлопке" в Крыму: смотрите видео

Но военные учения в Крыму проводят во многих местах. Также на большом полигоне в Перевальном. Туда свозят детей из школ и студентов, и тоже привлекают их к учениям.

Так называемые оккупационные власти Крыма продолжают весенний призыв в армию, а также скрытую мобилизацию.

"Они начали скупать мобиков. "Голова" одного из них стоит 25 - 30 тысяч рублей. Таким образом представители сил обороны России "продают" этих мобиков, как рабов, для ПВК", – заметил Эскендер Бариев.

Какая ситуация во временно оккупированном Крыму