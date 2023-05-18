Очень большая проблема для россиян, – политтехнолог объяснил важность недавнего "хлопка" в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма внезапно случился "хлопок" на железнодорожном пути. Уже ясно, что ситуация для россиян на полуострове будет только ухудшаться.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, "хлопок" в Крыму на железной дороге – очень хорошая новость. Скорее всего, это единственная железнодорожная ветка, по которой поставляли оружие, ракеты, топливо до временно оккупированного Севастополя.

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Это усложнит дальнейшие ракетные обстрелы для оккупантов. По крайней мере, на некоторое время.

Этот железнодорожный путь был единственным, по которому поставляли оружие, ракеты, топливо и т.д. И это будет очень большая проблема для россиян. Если единственный путь "устал", то везти ракеты на корабле в Севастополе на грузовиках – нереальная задача,

– отметил Тизенгаузен.

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"Хлопка" будет больше

Как отметил Тизенгаузен, подобные инциденты в Крыму будут продолжаться до тех пор, пока Украина его не деоккупирует. Это должны осознавать все россияне, незаконно переехавшие жить в Крым.

Они отдают себе отчет, что даже где-то в тылу в Севастополе, который превратили в военную базу, они находятся в большой опасности. Поэтому большой "привет" им. И это действительно не последний случай,

– заметил Тизенгаузен.

Важно, что Украина начала получать дальнобойное оружие, которое будет доставать по оккупантам в Крыму. Поэтому положение для россиян будет только ухудшаться.

Ситуация в Крыму: коротко