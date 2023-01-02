В России подтвердили гибель 63 бойцов в Макеевке: даже пропагандисты говорят, что жертв больше

В минобороны России признали, что у них погиб личный состав в городе Макеевка Донецкой области. Однако враги назвали смешное количество погибших, которое не соответствует действительности.

В этом убеждены даже пропагандисты, всегда певшие под дудку Путина. Однако на этот раз они критикуют ситуацию и призывают якобы "сделать выводы", что выглядит довольно глупо на фоне более 100 тысяч погибших оккупантов.

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Что говорят враги о Макеевке

В минобороны России заявили, что якобы ВСУ "ударили" из артиллерийской системы HIMARS шестью снарядами по оккупантам в Макеевке. Попали в пункт временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил России.

По данным россиян, якобы два снаряда сбила их ПВО, а четыре – попали по оккупантам.

В результате поражение четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих,

– заявили в Шойгу.

И даже сами пропагандисты в это не верят и озвучивают другое количество потерь. Так, российский пропагандист Владимир Романов написал, что по состоянию на 15 часов 2 января якобы только 200 погибших.

Не смолчала и известная пропагандистка и поклонница Путина Маргарита Симоньян. Она написала длинный текст о 10 месяцах войны, вспомнила в нем главу Кремля, хвалила его и подлизывалась. Однако признала, что якобы из "ситуации в Макеевке надо сделать самые жесткие выводы".

Именно так ярая поклонница Путина ответила на слова пропагандиста Даниила Бессонова, который отметил, что, судя по всему, высокое командование до сих пор не знает о возможности HIMARS.

Приспешник Путина также начал поучать российское руководство, что им нужно было лучше прятать личный состав. Мол, в Донбассе достаточно безопасных мест или их можно было создать.

Однако, очевидно, российским властям глубоко безразлично на их личный состав, ведь они используют его сугубо как "пушечное мясо". Например, отступающих, кадыровцы убивают сами.

"Хлопок" в Макеевке: главное

1 января стало известно, что во временно оккупированной Макеевке у врагов раздался "хлопок". Взрывы прозвучали в 19-м училище города, где базировались оккупанты.

По данным местных, могло погибнуть ориентировочно 500 – 600 единиц личного состава врага. В Страткоме ВСУ заявили, что в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли ориентировочно 400 оккупантов, а еще 300 – ранены.

Поэтому у русских возникла истерика, они жалуются и ищут виновных. В частности, заявили, что Сергей Шойгу "враг народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения. Более того, признали, что война в Украине для них провалена.

Пропагандисты же сообщили, что россияне прибыли в училище № 19 в Макеевке, где базировалась живая сила и боекомплект с российскими СИМ-картами. Так их, мол, и вычислили.

Украинские власти не комментировали жалобы россиян и заявления об HIMARS.